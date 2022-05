Egzamin ósmoklasisty 2022. Co wziąć na egzamin z języka angielskiego?

Co wziąć na egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego? Przypominamy, co zdający uczniowie powinni zabrać ze sobą do szkoły. Przeczytaj nasz tekst i sprawdź, czy o niczym nie zapomniałeś.

4 Fot. Grzegorz Skowronek / Agencja Wyborcza.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl