Około godziny siódmej rano w środę (25 maja) policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Gorlicach, którzy patrolowali ulice miasta, zauważyli, że kierowca samochodu marki Audi, porusza się po drodze niezgodnie z obowiązującymi przepisami. Mundurowi podjęli więc próbę zatrzymania samochodu. Kierujący pojazdem 22-latek nie zatrzymał się do kontroli na ulicy Bieckiej, mimo kierowanych w jego stronę sygnałów do zatrzymania.



Gorlice. Poranny pościg ulicami miasta

Gdy kierowca nie zatrzymał się do kontroli, policjanci rozpoczęli pościg za odjeżdżającym samochodem mężczyzną. Po kilku kilometrach, na ulicy Chopina, mundurowi wyprzedzili uciekającego kierowcę i zablokowali mu drogę. Kierujący jednak się nie zatrzymał i uderzył w policyjny radiowóz oraz w stojący na skrzyżowaniu drugi samochód. Gdy samochód został unieruchomiony, kierowca próbował uciec z miejsca zdarzenia, został jednak zatrzymany i obezwładniony przez jednego z policjantów.

Gorlice. Kierowca prowadził samochód pod wpływem alkoholu

Po przebadaniu alkomatem okazało się, że 22-letni mężczyzna jest nietrzeźwy. W wydychanym powietrzu miał 0,6 promila alkoholu. Okazało się także, że zatrzymany mieszkaniec Gorlic miał także sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Mundurowi zabrali mężczyznę na komendę w Gorlicach. Mężczyźnie grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat za prowadzenie samochodu, pomimo zakazu oraz za prowadzenie samochodu w stanie nietrzeźwości. Pod uwagę będzie brane także to, że kierowca nie zatrzymał się do kontroli oraz spowodował kolizję drogową.

