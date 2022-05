Pogoda na dziś - czwartek 26 maja. Około 20 st., możliwe słabe burze. Silny wiatr nad morzem

Czwartek zacznie się słonecznie w prawie całej Polsce. Pochmurnie będzie tylko w pasie od Wrocławia, przez Łódź i Warszawę do Białegostoku. W ciągu dnia, nad większym obszarem kraju, utrzyma się umiarkowane zachmurzenie. Od centrum po północny wschód możliwy słaby deszcz, a miejscami także słabe burze. Synoptycy IMGW prognozują, że lokalnie na Mazurach i Suwalszczyźnie suma opadów wyniesie do 15 mm.

Temperatura maksymalna wyniesie od 17 stopni Celsjusza na północy i w obszarach podgórskich, przez około 18-20 stopni w centrum kraju, do 22 na południowym wschodzie. Chłodniej będzie tylko miejscami na Wybrzeżu - tam termometry mogą wskazywać 14-16 stopni. Wiatr będzie na ogół umiarkowany, porywisty, w północnej Polsce osiągający w porywach do 65 km/h. Silniej powieje nad Bałtykiem - w porywach do 80 km/h. Wysoko w górach spodziewany wiatr w porywach do 70 km/h.

Pogoda na dziś - czwartek 26 maja Gazeta.pl

Warunki biometeorologiczne w czwartek 26 maja

"Na krańcach zachodnich i północno-zachodnich pogoda przez cały dzień będzie niekorzystnie wpływać na organizm człowieka. W Polsce północno-wschodniej przeważać będzie obojętna biotropia pogody, która w ciągu dnia przejściowo pogorszy się do niekorzystnej. Na pozostałym obszarze kraju początkowo obojętne warunki biometeorologiczne w dzień szybko pogorszą się do niekorzystnych i jako takie utrzymają się aż do wieczora" - zapowiada IMGW.

