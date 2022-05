Rozprawa dotyczyła zdarzenia ze stycznia ubiegłego roku w powiecie chełmskim (woj. lubelskie). 14-letnia wówczas Karolina T. nawiązała internetową znajomość z 25-letnim Łukaszem B. Najpierw ze sobą korespondowali, w końcu doszło do spotkania. 14-latka przyszła z koleżanką, Łukasz B. z bratem i ich znajomym. Jak opisuje portal Chełm Nasze Miasto, impreza przeniosła się do domu jednego z mężczyzn. To właśnie tam doszło do kilkukrotnego wykorzystania seksualnego nastolatki przez trzech mężczyzn. Dziewczyna wróciła do domu dopiero następnego dnia i opowiedziała zmartwionym rodzicom o tym, co się stało. Ci zawiadomili policję. Podejrzanych aresztowano, żaden nie przyznał się do winy.

REKLAMA

Zobacz wideo Piekło kobiet. Przemoc seksualna to w Polsce codzienność

Lublin. Sędzia orzekł, że trzech mężczyzn obcujących seksualnie z odurzoną 14-latką, to nie gwałt

Prokuratura uznała, że trzej oskarżeni - Łukasz B., Sylwester B. i Radosław S. - poprzez upojenie alkoholowe i odurzenie 14-letniej Karoliny, podstępem doprowadzili ją do obcowania płciowego. Prokurator domagał się kary od pięciu do sześciu lat pozbawienia wolności, zakazu kontaktu z pokrzywdzoną, zakazu zbliżania się do niej na okres trzech lat i 5 tys. zł nawiązki. W poniedziałek 23 maja sąd wydał wyrok w sprawie. Nie przychylił się jednak do oskarżeń prokuratury. Uznał, że do gwałtu nie doszło.

- Do zbliżenia doszło za zgodą pokrzywdzonej, która miała pełną świadomość tego, że zażywa amfetaminę, ona chciała ją zażyć. Nic nie świadczy o tym, że doszło do podstępu - mówił sędzia Mirosław Brzozowski. Ponadto stwierdził, jak podaje "Kurier Lubelski", że to 14-latka była "inicjatorką kontaktów seksualnych".

Wyszła na religię, nie wróciła. Beata Radke poszukiwana od pół wieku

Więcej informacji z kraju i ze świata znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Sędzia: Wygląd pokrzywdzonej nie świadczył, że ma mniej niż 15 lat

Sędzia Brzozowski argumentował, że mężczyźni nie zdawali sobie sprawy z wieku pokrzywdzonej. Według biegłego nastolatka "nie wyglądała na mniej niż 15 lat". - Rozwinięte cechy płciowe, sposób ubioru, farbowane włosy, makijaż wskazywały na to, że granica 15 lat jest przekroczona - przekonywał sędzia. Wskazał też na fakt, że nastolatka podała w mediach społecznościowych nieprawdziwą datę urodzenia i "postarzyła się o rok".

18-latek z Teksasu kupił dwa karabiny. Pisał, że "dzieci powinny uważać"

W związku z powyższymi argumentami sąd skazał Łukasza B. za wykorzystanie seksualne małoletniej, a także "udzielenie jej" substancji psychotropowej na dwa lata i miesiąc więzienia. Sylwester B. został skazany na rok i dwa miesiące więzienia za udzielenie nastolatce amfetaminy.

W przypadku Radosława S. wydany został wyrok trzech lat i trzech miesięcy więzienia. Sąd uznał bowiem, że udzielił on korzyści majątkowej (w postaci amfetaminy) w zamian za seks. Wyrok nie jest prawomocny.

****

Przemoc seksualna to każdy niechciany kontakt seksualny. Z danych UNICEF wynika, że na całym świecie tego rodzaju przemocy doświadczyło około 15 milionów nastolatek między 15. a 19. rokiem życia, ale tylko 1 procent nastolatek zwraca się z prośbą o pomoc do profesjonalisty. Badania wskazują, że u 80 proc. ofiar gwałtu rozwija się zespół stresu pourazowego (PTSD).

Pamiętaj, jeżeli Ty lub bliska Ci osoba padła ofiarą przemocy seksualnej, pomoc możesz uzyskać, dzwoniąc na Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" - 801 120 002 lub pod numer 112. Więcej informacji >>>

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina.