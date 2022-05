Kierowca szkolnego autokaru ominął rogatki slalomem. Są pierwsze konsekwencje - także dla opiekunki

Prokuratura Rejonowa w Mińsku Mazowieckim wszczęła śledztwo w sprawie incydentu, do którego doszło w miejscowości Chrośla na Mazowszu. Kierowca autokaru wjechał tam na przejazd kolejowy, mimo że rogatki były opuszczone do połowy (chwilę później trasą przejechały dwa pociągi). Pojazdem podróżowały dzieci. - Prokurator osobiście wystąpił z pismem do PKP w celu ustalenia okoliczności dotyczących tego zdarzenia. Głównie chodzi o bezpośredniość wystąpienia katastrofy - przekazał w rozmowie z Gazeta.pl przedstawiciel prokuratury.

