Egzamin ósmoklasisty z matematyki odbędzie się już w środę 25 maja. O godzinie 9 uczniowie ostatniej klasy szkoły podstawowej przystąpią do drugiego z trzech testów przygotowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Na rozwiązanie zadań będą mieli 100 minut. W przypadku ósmoklasistów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas pracy zostanie przedłużony o 50 minut.

REKLAMA

Więcej informacji ze świata i kraju znajdziesz na stronie głównej portalu Gazeta.pl.

Zobacz wideo Czy polskie szkoły powinny uczyć obsługi broni? Pytamy posłankę Dziemianowicz-Bąk

Egzamin ósmoklasisty. Kiedy wyniki? Gdzie znaleźć arkusz?

Osoba przystępująca do testu z matematyki, może uzyskać maksymalnie 25 punktów, czyli o 5 punktów mniej niż w latach ubiegłych, w tym 15 punktów z zadań otwartych, a 10 z zadań otwartych. Jeszcze tego samego dnia, w środę 25 maja tuż po godz. 13, Centralna Komisja Edukacyjna opublikuje arkusze egzaminacyjne na swojej stronie internetowej.

Na oficjalne wyniki trzeba poczekać do 1 lipca 2022 roku. Uczniowie będą mogli je sprawdzić drogą elektroniczną na swoich indywidualnych kontach na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Loginem jest numer PESEL, natomiast hasło każdy absolwent powinien otrzymać wcześniej w szkole.

Egzamin ósmoklasisty. Jak zdobyć dodatkowe punkty w rekrutacji?

Wymaganie egzaminacyjne. Co na egzaminie z matematyki?

Jak pisaliśmy w Gazeta.pl, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik podkreślił, że w tym roku test odbywa się na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie podstawy programowej. - To będzie łatwiejsze, dostosowane do tego, co się zadziało w poprzednich dwóch latach - mówił, odwołując się tym samym do pandemii COVID-19. W przypadku matematyki wobec uczniów wymaga się m.in. sprawności rachunkowej czy znajomość danych i pojęć matematycznych. Ponadto powinni:

zamieniać ułamki zwykłe o mianownikach będących dzielnikami liczb 10, 100, 1000 itd. na ułamki dziesiętne,

dodawać, odejmować, mnożyć i dzielić ułamki dziesiętne w pamięci lub pisemnie,

obliczać kwadraty i sześciany ułamków zwykłych i dziesiętnych oraz liczb mieszanych,

zamieniać i prawidłowo stosować jednostki długości: milimetr, centymetr, decymetr, metr, kilometr,

zamieniać i prawidłowo stosować jednostki masy: gram, dekagram, kilogram, tona,

obliczyć: drogę przy danej prędkości i czasie, prędkość przy danej drodze i czasie, czas przy danej drodze i prędkości oraz stosuje jednostki prędkości km/h i m/s,

podnieść potęgę do potęgi,

rozwiązać równania z jedną niewiadomą,

znać najważniejsze własności kwadratu, prostokąta, rombu, równoległoboku i trapezu, rozpoznaje figury osiowosymetryczne i wskazuje osie symetrii figur,

rozpoznać i nazywać trójkąty ostrokątne, prostokątne, rozwartokątne, równoboczne i równoramienne, a także kwadrat, prostokąt, romb, równoległobok i trapez,

stosować jednostki pola: mm2, cm2, dm2, m2, km2, ar, hektar,

rozpoznać graniastosłupy proste, ostrosłupy, walce, stożki i kule w sytuacjach praktycznych i wskazać te bryły wśród innych modeli brył,

stosować jednostki objętości i pojemności: mililitr, litr, cm3, dm3, m3.

O czym trzeba pamiętać? Ołówek zabroniony

Uczniowie mają obowiązek posiadania długopisu lub pióra z czarnym atramentem, którym przeniosą odpowiedzi na kartę egzaminacyjną. Na test z matematyki każdy zdający powinien przynieść linijkę. Rysunki, jeżeli trzeba je wykonać, wykonuje się długopisem, a nie ołówkiem. Warto pamiętać również o dokumencie potwierdzającym tożsamość - legitymacji szkolnej.

Dodatkowo uczniowie mogą zabrać ze sobą:

przybory optyczne, z których korzystają na co dzień (okulary, soczewki),

słownik dwujęzyczny (język polski - język rodzimy) dla uczniów zagranicznych na podstawie art. 165 Prawa Oświatowego,

chusteczki higieniczne,

małą butelkę wody,

potrzebne leki.

Szkoła ma z kolei obowiązek zapewnić:

linijkę, cyrkiel, kalkulator,

prosty sprzęt i oprogramowanie specjalistyczne dla osób niewidomych bądź słabowidzących (odpowiednie do ustalonego dla danego zdającego dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu),

komputer lub komputer ze specjalistycznym oprogramowaniem, jeżeli takie dostosowanie zostało przyznane.

Egzamin ósmoklasisty 2022. Za nami język polski i "Zemsta"

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina.