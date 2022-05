Pogoda. Burze niemal w całej Polsce. IMGW wydał żółte alerty

Pogoda w środę zapowiada się pochmurno. Na zachodzie popada deszcz, w całej Polsce możliwe też burze, lokalnie z gradem. Wiatr powieje z prędkością do nawet 75 kilometrów na godzinę.

Pogoda. Burze i deszcz w całym kraju

W środę burze i przelotny deszcz wystąpią miejscami niemal w całym kraju - zapowiadają synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Spadnie ok. 15-20 mm deszczu, na północnym wschodzie i w centrum miejscami suma opadów może osiągać do 35 mm.

"Temperatura maksymalna od 19 st. C do 22 st. C; chłodniej w pasie od Gdańska po Kraków - od 15 st. C do 18 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu porywy do 75 km/h" - czytamy na Twitterze.

Pogoda. IMGW wydał żółte alerty przed burzami

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia przed burzami. Dotyczą one województw:

zachodniopomorskiego,

pomorskiego (oprócz powiatów wschodnich),

kujawsko-pomorskiego (oprócz powiatów wschodnich),

wielkopolskiego (tylko powiaty północne),

lubuskiego (tylko powiaty północne),

W tych regionach burzom towarzyszyć będą opady deszczu od 10 do 15 mm, a także porywy wiatru do 75 kilometrów na godzinę. Alerty będą obowiązywać do godz. 20. To jednak nie koniec. IMGW wydał również ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia przed silnym deszczem z burzami. Obowiązują one w województwach:

warmińsko-mazurskim (tylko powiaty wschodnie),

podlaskim,

mazowieckim (oprócz powiatów zachodnich),

lubelskim (powiaty: łukowski i rycki).

W wymienionych regionach prognozuje się opady deszczu o większym natężeniu niż na zachodzie - miejscami od 25 do 35 mm. Wiatr powieje z prędkością do 65 kilometrów na godzinę. Ponadto w południowych powiatach woj. dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego również może zagrzmieć. Tam ostrzeżenia będą ważne do godz. 14.

