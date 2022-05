Zabójstwo na Nowym Świecie. Z pierwszą pomocą ruszyła Ukrainka. "Rano dowiedziałam się, że zmarł"

Do zabójstwa mężczyzny na Nowym Świecie w Warszawie doszło 8 maja. Sprawcy są poszukiwani. Prokuratura wydała w tym tygodniu list gończy za 23-letnim Sebastianem Włodarczykiem i 27-letnim Łukaszem Goławskim.

Gazeta.pl rozmawiała z Ukrainką mieszkającą w Polsce, która próbowała pomóc zaatakowanemu nożem mężczyźnie. Kobieta podkreśla, że nie widziała samego zajścia.

"Próbowałam z nim rozmawiać, żeby zachował przytomność"

- Byłam wtedy w pawilonach na Nowym Świecie. Wyszłam kupić papierosy. W sklepie na rogu zobaczyłam mężczyznę leżącego na ziemi. Było tam dużo krwi. Sklepikarz krzyczał do ludzi, żeby nie wchodzili do sklepu. W środku przebywała też kobieta, która była w szoku i bała się dotknąć mężczyznę leżącego na podłodze - relacjonuje nasza rozmówczyni, która chce zachować anonimowość. - Powiedziałam, że mogę mu udzielić pierwszej pomocy, wtedy ktoś krzyknął, że jestem lekarką, chociaż nią nie jestem. Umiem udzielić pierwszej pomocy, bo w Ukrainie uczymy się tego w szkole. W każdym razie wpuszczono mnie do środka. Mężczyzna miał rany po nożu, zaczęłam udzielać mu pierwszej pomocy - dodaje.

Warszawa. Zabójstwo na Nowym Świecie. Sąd wysłała listy gończe

Jak opowiada, uniosła głową rannego mężczyzny, aby nie zadławił się krwią. - Próbowałam z nim rozmawiać, żeby zachował przytomność. Powiedziałam pracownikowi sklepu, żeby uciskał jego rany. Trwało to do momentu przyjazdu policji - relacjonuje.

Kobieta sądziła, że mężczyzna przeżyje. - Żył, kiedy przyjechało pogotowie. Miał wtedy wyczuwalny puls. Rano dowiedziałam się, że zmarł - opowiada.

Zabójstwo w Warszawie. Policja poszukuje Łukasza Goławskiego i Sebastiana Włodarczyka

Przypomnijmy, że kilka dni po tragicznym zdarzeniu w mediach społecznościowych ruszyła nagonka. Robert Winnicki z Konfederacji 12 maja przesądził, że "cudzoziemcy zadźgali nożem Polaka, który stanął w obronie zaczepianych kobiet". "Grupa ukraińskich byczków zamordowała Polaka za to, że stanął w obronie dziewczyn" - pisał Ziemowit Przebitkowski z Ruchu Narodowego.

Dzisiaj wiadomo, że podejrzani o zabójstwo to Polacy. W poniedziałek policja opublikowała ich zdjęcia. "Policjanci Komendy Rejonowej Policji Warszawa I na podstawie listu gończego wydanego przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie poszukują Sebastiana Włodarczyka, lat 23, i Łukasza Goławskiego, lat 27, w związku z zabójstwem przy ul. Nowy Świat w Warszawie w dniu 8 maja 2022 r." - czytamy w komunikacie. "Wzywa się każdego, kto zna miejsce pobytu poszukiwanych do zawiadomienia o tym najbliższej jednostki Policji lub prokuratura. Ostrzega się, że za ukrywanie poszukiwanego lub dopomaganie mu w ucieczce grozi kara pozbawienia wolności do lat 5" - podkreślają Komenda Stołeczna Policji.

Atak na Nowym Świecie. Policja opublikowała wizerunek poszukiwanego