Tomasz Lis odchodzi z "Newsweeka". Sylwetka dziennikarza [BIOGRAM, KARIERA]

We wtorek 24 maja media obiegła informacja, że Tomasz Lis nie będzie już dłużej redaktorem naczelnym "Newsweek Polska". Według doniesień portalu wirtualnemedia.pl dziennikarz oraz zarząd Ringier Axel Springer Polska, wydawcy tygodnika, zadecydowali o "natychmiastowym zakończeniu współpracy". Jak przedstawia się biogram Lisa?

Tomasz Lis - kariera dziennikarska

Tomasz Lis to polski dziennikarz i publicysta. Urodził się w 1966 roku w Zielonej Górze. Jeszcze podczas studiów dziennikarskich wygrał konkurs na reportera Telewizji Polskiej. Na antenie zadebiutował w 1990 roku, kiedy poprowadził główne wydanie "Wiadomości".

W latach 90. prowadził program "Wiadomości" TVP1, był głównym sprawozdawcą parlamentarnym, a także pracował jako korespondent TVP w Stanach Zjednoczonych. W 1997 roku dziennikarz związał się z nowopowstałą telewizją TVN, w której pełnił rolę szefa redakcji i prowadzącego głównego wydania "Faktów". W 2004 roku Lis przeszedł natomiast do Polsatu, w którym do 2007 roku pełnił rolę członka zarządu, dyrektora programowego i komentatora "Wydarzeń". W kolejnym roku dziennikarz ponownie związał się z TVP, w której przez osiem lat, do stycznia 2016 roku, prowadził program publicystyczny "Tomasz Lis na żywo" nadawany na antenie TVP2.

Lis przez lata dał się jednak poznać także jako dziennikarz prasowy - w swojej karierze związany był między innymi z takimi tytułami jak "Polityka", "Polska The Times", "Gazeta Wyborcza" czy "Wprost", którego był redaktorem naczelnym przez dwa lata od 2010 roku. W 2012 roku Lis został natomiast redaktorem naczelnym "Newsweek Polska" - tygodnika społeczno-politycznego o profilu liberalnym, który jest polską mutacją amerykańskiego tygodnika "Newsweek". Tygodnik jest w Polsce wydawany od 2001 roku przez spółkę Ringier Axel Springer Polska.

Tomasz Lis w ciągu swojej kariery napisał 10 książek, przeprowadził wywiady z wieloma wpływowymi osobami, a także otrzymał wiele nagród, w tym dziewięć Wiktorów (nagroda Akademii Telewizyjnej dla wybitnej osobowości małego ekranu). Trzykrotnie uzyskał tytuł Dziennikarza Roku przyznawany przez "Press", dwukrotnie został laureatem konkursu Telekamery, których nagrody przyznawane są przez czytelników "Tele Tygodnia". W 2014 roku został także odznaczony przez ówczesnego prezydenta Bronisława Komorowskiego Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za "wybitne osiągnięcia w działalności na rzecz wolności słowa w Polsce, za wkład w rozwój wolnych mediów i niezależnego dziennikarstwa".



Tomasz Lis odchodzi z "Newsweeka"

Portal wirtualnemedia.pl przekazał, powołując się na komunikat RASP, że "z dniem 24 maja 2022 r. Tomasz Lis przestaje pełnić funkcję redaktora naczelnego oraz prowadzącego podcast 'Świat_PL' i odchodzi z firmy". Powody tej decyzji nie zostały podane, dziennikarz natomiast odniósł się do pytania portalu, mówiąc, że "nie zamierza na razie informować o przyczynach rozstania z 'Newsweekiem' i swoich planach zawodowych". Obowiązki redaktora naczelnego tygodnika przejmie Dariusz Ćwiklak, dotychczasowy zastępca redaktora naczelnego.

Na Twitterze Lis podziękował natomiast koleżankom i kolegom z redakcji za 10 lat wspólnej pracy. "Newsweek jest w doskonałych rękach i ma przed sobą świetną przyszłość. Powodzenia" - napisał.

