Egzamin ósmoklasisty 2022. Za nami język polski i "Zemsta" Aleksandra Fredry

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego jest już za nami. Jak poinformowała CKE, ponad 502 600 osób przystąpiło do testu, aby sprawdzić zdobytą wiedzę i umiejętności. Uczniowie zasiedli do arkuszy we wtorek 24 maja o godz. 9. Na rozwiązanie zadań mieli 120 minut.

Egzamin ósmoklasisty. "Zemsta" wielkim zaskoczeniem

Najwyżej punktowane na egzaminie z języka polskiego jest wypracowanie. Ósmoklasiści mogli wybrać jeden z dwóch tematów. W tegorocznym arkuszu znaleźli m.in. "Zemstę" Aleksandra Fredry. Okazało się, że tematyka była zaskoczeniem. Jak pisaliśmy na Gazeta.pl, uczniowie, ze względu na panującą sytuację w Ukrainie obstawiali, "Kamienie na szaniec" i motyw wojny.

Tegoroczne tematy na egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego:

Temat 1. Z przyjacielem łatwiej pokonywać trudności. Napisz rozprawkę, w której rozważysz trafność tego stwierdzenia. W wypracowaniu odwołaj się do wybranej lektury obowiązkowej oraz innego utworu literackiego.

Temat 2. Napisz opowiadanie o spotkaniu z jednym z bohaterów wybranej lektury obowiązkowej. Wspólna przygoda skłoniła Cię do refleksji, że warto było przenieść się do świata przedstawionego tej lektury. Wypracowanie powinno dowodzić, że dobrze znasz wybraną lekturę obowiązkową.

Arkusze egzaminacyjne można znaleźć na oficjalnej stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Dyrektor CKE: Tym, którzy widzieli arkusz, z przyjemnością unieważnię egzamin

Ograniczona lista lektur

Jak pisaliśmy na Gazeta.pl, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik podkreślił, że w tym roku test odbywa się na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie podstawy programowej. - To będzie łatwiejsze, dostosowane do tego, co się zadziało w poprzednich dwóch latach - mówił dyrektor CKE. W przypadku języka polskiego została ograniczona lista lektur. - Oczywiście ósmoklasista, jeśli będzie miał ochotę, może w wypracowaniu się do tych lektur odwołać, ale my oddzielnych lektur - wykreślonych niejako w wymaganiach egzaminacyjnych - nie będziemy dawać - stwierdził.

Kiedy wyniki?

Na oficjalne wyniki egzaminu ósmoklasisty trzeba poczekać do 1 lipca 2022 roku. Uczniowie będą mogli otrzymać je drogą elektroniczną. Znajdą się na indywidualnych kontach. Chcąc uzyskać do nich dostęp, należy zalogować się na stronie właściwej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Loginem jest numer PESEL, natomiast hasło każdy absolwent powinien otrzymać wcześniej w szkole.

Egzamin ósmoklasisty 2022 - kiedy wyniki testu?

