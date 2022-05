Na Półwyspie Iberyjskim, w południowej Francji i we Włoszech zapowiada się lato z nawet dwutygodniowymi upałami, przerywanymi przez przemieszczające się wolno systemy burzowe, które przyniosą krótkie ochłodzenie. Towarzyszące temu opady powinny nieco zmniejszyć zagrożenie suszą i pożarami lasów - prognozują synoptycy AccuWeather. Tyler Roys podkreśla jednak, że "zagrożenie pożarami w południowej Francji i południowych Niemczech może się utrzymywać dłużej ze względu na ilość opadów, którą odnotowano zeszłej zimy i wczesną wiosną".

REKLAMA

Przeczytaj więcej podobnych informacji na stronie głównej Gazeta.pl >>>

Niemcy. Przez kraj przeszły trąby powietrzne. Ponad 40 osób rannych

Lato 2022 na południu Europy ma być rekordowo gorące. 32 dwa stopnie przez miesiąc lub więcej

Rekordowe upały przewidywane są także dla Europy południowo-wschodniej: przez 31-38 letnich dni termometry w Bukareszcie (Rumunia) mogą wskazywać ok. 32 stopnie Celsjusza, z kolei w Atenach (Grecja) - przez aż 55-63 dni. W tym regionie naszego kontynentu również może wystąpić susza, ale synoptycy zapewniają, że prognoza jest łagodniejsza niż przed rokiem. - W zeszłym roku obawiano się, że nie wystarczy wody - skomentował Reppert. - Stan zbiorników jest teraz prawdopodobnie nieco lepszy niż w zeszłym roku o tej samej porze - dodał.

Gdzie jest burza? IMGW wydało alerty dla pięciu województw

Choć w drugiej połowie lata nad południowo-wschodnią Europą wystąpi sporo burz, to nie będą na tyle częste i intensywne, by całkiem zakończyć suszę. Lokalnie jednak, zamiast pomóc, burze mogą narobić szkód - Roys i Reppert ostrzegają, że gwałtowne zjawiska mogą przynieść straty w uprawach.

Lato 2022. Jaka będzie pogoda w Polsce? Upalny lipiec i mniej burz niż przed rokiem

A jaka pogoda czeka mieszkańców północnej Europy i Polski? Według meteorologów AccuWeather, burze będą na ogół omijały Wielką Brytanię i północną część kontynentu, ale nie oznacza to wcale, że nie będzie dochodziło do intensywnych zjawisk atmosferycznych. "Burze w pasie od Francji do Polski nie będą tak częste, ale wciąż mogą być zagrożeniem" - podkreślił Roys. Najbardziej upalnym miesiącem wakacji w naszym regionie będzie lipiec.

Zobacz wideo Prof. Miętus: Prawdopodobnie uda nam się uniknąć suszy, ale to eksperymentalne prognozy

Pogoda na lato 2022. "Huśtawka" temperatury w Wielkiej Brytanii i Irlandii

Wczesnego ocieplenia mogą spodziewać się Brytyjczycy i Irlandczycy, ale - jak podkreślił Roys - nie będzie zaskoczeniem jeśli gorąco będzie tylko na początku lata, a później nastąpi "huśtawka" temperatury. W pierwszej połowie lata temperatura w Londynie może sięgać lub przekraczać 32 stopnie. Później w Wielkiej Brytanii cieplejsze okresy mają przeplatać się z chłodniejszymi i wilgotniejszymi. Najintensywniejsze opady przewidywane są w Irlandii Północnej i Szkocji.

***

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina >>>