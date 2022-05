Andrzej Duda celem rosyjskiej propagandy. Wykorzystują zbieżność nazwisk z działaczem UPA

"Od początku inwazji Rosji na UA dziadkowie kilku europejskich polityków łączeni byli przez kremlowską propagandę z ideologią nazistowską. Działania przeciwko Prezydentowi RP są elementem szerszej kampanii przeciwko Zachodowi" - poinformował Stanisław Żaryn na Twitterze.

Stanisław Żaryn: Zbieżność nazwisk jest wykorzystywana przez rosyjskich propagandzistów

Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn poinformował na Twitterze, że rosyjscy propagandziści obrali sobie za cel prezydenta Andrzeja Dudę. "W mediach rosyjskich i kanałach informacyjnych pracujących na rzecz Kremla wciąż identyfikowane są elementy kampanii oczerniania Prezydenta RP. Promowane są kłamstwa dotyczące rodziny Prezydenta" - napisał polityk.

"W ramach identyfikowanych działań pojawiają się nowe wątki insynuujące związki Prezydenta PL z ukraińskim nacjonalistą Mikhailem Ivanovichem Dudą zaangażowanym w Zbrodnię Wołyńską" - dodał.

Jak czytamy, "zbieżność nazwisk jest wykorzystywana przez rosyjskich propagandzistów do oczerniania polskiego Prezydenta poprzez sugerowanie niezgodnych z prawdą koligacji z działaczem UPA biorącym udział w walkach z Polakami".

Stanisław Żaryn wskazał również, że rosyjscy propagandziści działają w ten sposób również wobec kilku innych europejskich polityków. "Działania przeciwko Prezydentowi RP są elementem szerszej kampanii przeciwko Zachodowi" - dodał, wskazując, że rosyjska propaganda od wielu lat opiera się na kłamstwach historycznych i oczernianiu.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podczas niedzielnego posiedzenia podziękował Andrzejowi Dudzie za wsparcie w dążeniu Ukrainy do zostania członkiem Unii Europejskiej i pomoc obywatelom Ukrainy. - To wielki krok, wielki gest wielkiej duszy, do którego zdolny jest tylko wielki przyjaciel Ukrainy - powiedział prezydent Ukrainy. Zapewnił również, że "ten krok nie pozostanie jednostronny".

Z kolei prezydent Andrzej Duda zapewnił Wołodymyra Zełenskiego, że Polska nigdy nie przestanie wspierać Ukrainy. - Wierzę, że ta nowa przyjaźń milionów Ukraińców i Polaków sprawi, że na zawsze będziemy dobrymi sąsiadami. To wielka szansa historyczna - powiedział Duda.