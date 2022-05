Egzamin ósmoklasisty 2022 - język polski. Co trzeba ze sobą zabrać?

Egzamin ósmoklasisty to pierwszy poważny egzamin w życiu uczniów - stwierdził dyrektor Szkoły Podstawowej nr 25 w Warszawie Tomasz Ziewiec. - Uważam, że uczniowie w tym roku są przygotowani optymalnie. Uzyskali pomoc dydaktyczną, jak i psychologiczno-pedagogiczną - dodał. We wtorek 24 maja sprawdzą swoją wiedzę z języka polskiego, w środę 25 maja z matematyki, a w czwartek 16 maja czeka ich arkusz z języka obcego. Przypominamy, co muszą ze sobą zabrać.

Egzamin ósmoklasisty. O czym trzeba pamiętać?

Uczniowie mają obowiązek posiadania długopisu lub pióra z czarnym atramentem, którym przeniosą odpowiedzi na kartę egzaminacyjną. Na test z matematyki każdy zdający powinien przynieść linijkę. Rysunki, jeżeli trzeba je wykonać, wykonuje się długopisem, a nie ołówkiem. Warto pamiętać również o dokumencie potwierdzającym tożsamość - legitymacji szkolnej.

Dodatkowo uczniowie mogą zabrać ze sobą:

przybory optyczne, z których korzystają na co dzień (okulary, soczewki),

słownik dwujęzyczny (język polski - język rodzimy) dla uczniów zagranicznych na podstawie art. 165 Prawa Oświatowego,

chusteczki higieniczne,

małą butelkę wody,

potrzebne leki.

Szkoła ma z kolei obowiązek zapewnić:

linijkę, cyrkiel, kalkulator,

prosty sprzęt i oprogramowanie specjalistyczne dla osób niewidomych bądź słabowidzących (odpowiednie do ustalonego dla danego zdającego dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu),

komputer lub komputer ze specjalistycznym oprogramowaniem, jeżeli takie dostosowanie zostało przyznane,

słownik dwujęzyczny (język polski - język rodzimy i język rodzimy - język polski) w wersji papierowej lub elektronicznej.

Podstawą są wymagania egzaminacyjne, nie programowe

Jak podkreślił dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik, w tym roku, ze względu na pandemię COVID-19 i w następstwie naukę zdalną, test odbywa się na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie podstawy programowej. - To będzie łatwiejsze, dostosowane do tego, co się zadziało w poprzednich dwóch latach - mówił dyrektor CKE.

- W przypadku języka polskiego takie najbardziej namacalne kwestie to jest ograniczenie listy lektur. Znajomość niektórych lektur nie będzie sprawdzana na egzaminie w zadaniach. Oczywiście ósmoklasista, jeśli będzie miał ochotę, może w wypracowaniu się do tych lektur odwołać, ale my oddzielnych lektur - wykreślonych niejako w wymaganiach egzaminacyjnych - nie będziemy dawać - stwierdził.

Egzamin ósmoklasisty 2022 - kiedy wyniki testu?

