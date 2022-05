Podejrzany o zabójstwo żony Czesław K. jest w Polsce. Trzy lata temu zatrzymała go brytyjska policja

Grażyna K. na co dzień mieszkała w Londynie z mężem i 5-letnim synkiem. W styczniu 2019 roku przyleciała do Polski. "W toku wykonywanych czynności ustalono, że ostatnią osobą, jaka miała widzieć Grażynę K., był jej mąż Czesław i było do w dniu 3 stycznia 2019 r. około 22:30. Pomimo iż w dniu 4 stycznia 2019 r. Czesław K. nie miał kontaktu z żoną, nie zgłaszał zaginięcia" - czytamy w komunikacie małopolskiej policji.

Małopolska. Podejrzany o zabójstwo żony 40-latek przekazany polskiej prokuraturze

Mężczyzna twierdził, że zaginięcia nie zgłosił, ponieważ był przekonany, iż kobieta wyjechała do Anglii i tam się spotkają.

Jak podaje policja, wyniki sekcji zwłok oraz inny materiał dowodowy pozwolił prokuraturze na wydanie postanowienia o zarzutach wobec Czesława K. Mężczyzna jednak przebywał poza granicami. W związku z tym Sąd Rejonowy w Tarnowie wydał postanowienie o tymczasowym aresztowaniu, natomiast prokuratura wystosowała list gończy.

Po wydaniu przez tarnowski sąd Europejskiego Nakazu Aresztowania 23 lipca 2019 roku, K. został zatrzymany przez brytyjską policję.

Procedura przeciągała się przez odwołania, pandemię i brexit

"Mężczyzna stanął przed brytyjskim sądem w związku z procedurą ekstradycyjną, która przeciągała się (mi.in. w związku z odwołaniami aresztowanego, pandemią i brexitem)" - czytamy.

12 maja tego roku K. został przetransportowany do Polski i osadzony w areszcie w Warszawie. Następnie przejęli go policjanci z Krakowa. Mężczyzna został doprowadzony do Prokuratury Okręgowej w Tarnowie. Tam ogłoszono mu zarzuty. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu. "W śledztwie planowane jest przeprowadzenie dalszych czynności dowodowych, w tym zasięgniecie specjalistycznych ekspertyz kryminalistycznych" - informuje policja.

