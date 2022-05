Warszawa. Zabójstwo na Nowym Świecie. Policja publikuje wizerunki podejrzanych

Policja apeluje, by każdy, kto zna miejsce pobytu poszukiwanych, zawiadomił najbliższą jednostkę policji lub prokuraturę. Jednocześnie ostrzega, że za ukrywanie poszukiwanego lub pomaganie mu w ucieczce grozi kara pozbawienia wolności do pięciu lat.

REKLAMA

W ubiegłym tygodniu minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro poinformował, że śledczy ustalili tożsamość dwóch osób podejrzewanych o zabójstwo mężczyzny na Nowym Świecie w Warszawie. "Wydano nakaz tymczasowego aresztowania. To postępowanie od razu poleciłem objąć nadzorem. Sprawcy muszą zostać szybko i surowo ukarani"- napisał minister Zbigniew Ziobro na Twitterze.

Więcej informacji na stronie głównej Gazeta.pl

Zabójstwo na Nowym Świecie. Sąd wysłał za nimi listy gończe

W poniedziałek sąd w Warszawie wydał listy gończe za dwoma mężczyznami, którzy są podejrzani o zabójstwo mężczyzny na Nowym Świecie.

- Sąd na wniosek prokuratora zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania wobec dwóch podejrzanych o dokonanie zabójstwa. W sprawie wydane zostały listy gończe, na podstawie których możliwe będzie poszukiwanie podejrzanych - przekazała "Gazecie Wyborczej" Aleksandra Skrzyniarz, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Morderstwo na Nowym Świecie. Nie żyje 29-latek

Do zabójstwa 29-latka doszło w nocy z soboty na niedzielę 8 maja na Nowym Świecie w Warszawie. Kilka osób, prawdopodobnie pijanych, zaatakowało ostrym narzędziem mężczyznę, który stanął w obronie kobiet. Wcześniej miało dojść do awantury w jednej z bram na rogu Foksal i Nowego Świata. 29-latek z ranami kłutymi wszedł do sklepu, gdzie stracił przytomność. Mimo udzielonej pomocy życia mężczyzny nie udało się uratować.