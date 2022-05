Warszawa. Zabójstwo na Nowym Świecie. Podejrzani wciąż na wolności. Sąd wysłał za nimi listy gończe

Jak poinformowało RMF FM stołeczny sąd wydał nakaz aresztowania dwom mężczyznom - Sebastianowi W. i Łukaszowi G. Z ustaleń stacji wynika, że obaj mężczyźni są mieszkańcami Warszawy. Jeden z nich ma 23 lata, drugi 27.

REKLAMA

- Sąd na wniosek prokuratora zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania wobec dwóch podejrzanych o dokonanie zabójstwa. W sprawie wydane zostały listy gończe, na podstawie których możliwe będzie poszukiwanie podejrzanych - przekazała "Gazecie Wyborczej" Aleksandra Skrzyniarz, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Więcej informacji na głównej stronie Gazeta.pl

Morderstwo na Nowym Świecie. Nie żyje 29-latek

Przypomnijmy do zabójstwa 29-latka doszło w nocy z soboty na niedzielę 8 maja na Nowym Świecie w Warszawie. Kilka osób, prawdopodobnie pijanych, zaatakowało ostrym narzędziem mężczyznę, który stanął w obronie kobiet. Wcześniej miało dojść do awantury w jednej z bram na rogu Foksal i Nowego Świata. 29-latek z ranami kłutymi wszedł do sklepu, gdzie stracił przytomność. Mimo udzielonej pomocy życia mężczyzny nie udało się uratować.