Wołodymyr Zełenski przyznał Rzeszowowi tytuł "miasta-ratownika". "Jesteśmy krewnymi"

- Przed tym przemówieniem podpisałem dekret stwierdzający szczególną rolę polskiego miasta Rzeszowa. Wprowadziłem specjalny honorowy tytuł "miasta-ratownika" dla miast partnerskich naszego państwa, które dziś robią wszystko, co możliwe, by pomóc nam, pomóc naszemu ludowi, pomóc naszej armii - powiedział Wołodymyr Zełenski posiedzeniu plenarnym Rady Najwyższej Ukrainy.

Rzeszów z tytułem "miasta-ratownika". Nadał mu je Wołodymyr Zełenski

Wołodymyr Zełenski podziękował Rzeszowowi w imieniu całego narodu ukraińskiego. - Pragnę wyrazić wdzięczność miastu Rzeszów, pierwszemu "miastu-ratownikowi". W posiedzeniu uczestniczył również prezydent Polski, Andrzej Duda. Prezydent Ukrainy dodał, że pozostałe polskie miasta również niosą pomoc Ukrainie.

- Jesteśmy krewnymi i nie powinno być między nami granic ani barier. Dlatego zgodziliśmy się wdrożyć to w najbliższej przyszłości w odpowiedniej umowie dwustronnej. Najpierw na wspólnej kontroli granicznej i celnej, a później na jedynej granicy warunkowej, kiedy Ukraina zostanie członkiem Unii Europejskiej - podkreślił Wołodymyr Zełenski.

Ukraina. 21-letni rosyjski żołnierz skazany na dożywocie

Wołodymyr Zełenski o pomocy Polaków: Wielki gest wielkiej duszy, do którego zdolny jest tylko wielki przyjaciel Ukrainy

Prezydent Ukrainy podziękował również Andrzejowi Dudzie za wsparcie w dążeniu Ukrainy do zostania członkiem Unii Europejskiej. Zełenski podkreślił również, że Polska przyznała uchodźcom z Ukrainy prawie takie same prawa jak rodakom m.in. legalny pobyt, zatrudnienie, wykształcenie czy opiekę medyczną - To wielki krok, wielki gest wielkiej duszy, do którego zdolny jest tylko wielki przyjaciel Ukrainy - stwierdził. I dodał, że "ten krok nie pozostanie jednostronny".

Zełenski w Davos: "potrzebujemy bezwzględnego zakazu handlu z Rosją"

Andrzej Duda zapewnił Zełenskiego, że nigdy nie przestanie wspierać Ukrainy. - Wierzę, że ta nowa przyjaźń milionów Ukraińców i Polaków sprawi, że na zawsze będziemy dobrymi sąsiadami. To wielka szansa historyczna - powiedział Duda.

