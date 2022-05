We wtorek 24 maja na zachodzie Polski obecny będzie front atmosferyczny, który przyniesie przelotne opady deszczu oraz burze z lokalnymi opadami gradu. Mieszkańcy zachodniej części kraju odczują silne porywy wiatru do 80 km/h. Wieczorem front ten zacznie przemieszczać się do centrum kraju. W nocy pojawi się we wschodniej części Polski. Temperatura będzie oscylować od 21 st. C na wschodzie do 24 na zachodzie.



Prognoza pogody. Pojawią się burze, grad i porywy wiatru

Według synoptyków Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, we wtorek będą tworzyć się burze, których opady mogą wynieść około 10-15 mm, a porywy wiatru sięgną do 75 km/h. Korzystne warunki do burz będą występować na północnym zachodzie kraju. Pojawi się również grad.

We wtorek w nocy strefa frontowa przemieści się do centrum Polski, co wpłynie na zmianę pogody. Jeśli dojdzie do zafalowania frontu chłodnego, wówczas na południowym zachodzie kraju wystąpią silniejsze opady deszczu. Sumy opadów wyniosą wtedy 20-25 mm za 12 godzin - prognozują synoptycy IMGW.

Pogoda na dziś - wtorek 24 maja. Napływa chłodniejsze powietrze

We wtorek na początku dnia będzie ciepło, jednak wraz z upływem kolejnych godzin zacznie robić się chłodniej, pojawią się burze i deszcz. Będzie wilgotniej i mniej parno niż w ostatnich dniach. We wtorek najcieplej będzie w Zielonej Górze, Rzeszowie, Wrocławiu, Kielcach, Lublinie, Warszawie, Olsztynie i Poznaniu - tam temperatura wyniesie 22 st. C. Chłodniej będzie w Białymstoku, Krakowie, Katowicach, Łodzi, gdzie termometry wskażą maksymalnie 20 st.C.

