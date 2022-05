Egzamin ósmoklasisty 2022 - kiedy wyniki testu?

Ósmoklasiści, którzy nie przystąpili do egzaminów w maju, mogą to zrobić na początku czerwca. Dodatkowe terminy testów zaplanowano w dniach od 13 do 15 czerwca. Egzamin z języka polskiego odbędzie się jako pierwszy, następnie matematyka oraz na zakończenie język obcy nowożytny.



Egzamin ósmoklasisty 2022. Kiedy wyniki egzaminu?

Niezależnie od tego kiedy uczeń przystąpił do egzaminu, pozna wyniki 1 lipca 2022 roku. Zaświadczenia o wynikach zostaną wydane uczniom 8 lipca br. Bez względu na otrzymany wynik, każdy uczeń zda egzamin. Wyniki jednak będą brane pod uwagę podczas rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

Egzamin ósmoklasisty. Wymagania edukacyjne zostały zmniejszone

Zadania egzaminacyjne sprawdziły wiadomości oraz umiejętności absolwentów, które zostały określone w grudniu 2020 roku przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Według nich, podczas egzaminu z języka polskiego, uczeń mógł wybrać temat wypracowania (rozprawki bądź opowiadania). W wypracowaniu mógł odnieść się do dowolnej lektury obowiązkowej, która spełniała warunki tematu. W arkuszu z matematyki nie było zadań dotyczących dowodów geometrycznych, a wymagania dotyczące działań na pierwiastkach oraz stereometrii były sprawdzane w ograniczonym zakresie. Egzamin z języka obcego nowożytnego również był nieco łatwiejszy. Oczekiwanym poziomem biegłości językowej, w tym w zakresie środków językowych w wypowiedziach pisemnych, był poziom A2 (w skali Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego) - informowała CKE.

