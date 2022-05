Harcerze nie muszą już mówić w przyrzeczeniu o "służbie Bogu". ZHP dopuściło alternatywną wersję

"Podczas 42. Zjazdu Związku Harcerstwa Polskiego zgromadzeni na sali delegaci, przedstawiciele jednostek harcerskich z całej Polski, po długiej dyskusji podjęli decyzję o wprowadzeniu do Statutu ZHP alternatywnej roty przyrzeczenia harcerskiego" - przekazał w tym tygodniu w komunikacie Związek Harcerstwa Polskiego

Jak podkreślono, "w wielu organizacjach skautowych już teraz funkcjonuje nie jedna, a czasami nawet więcej alternatywnych rot przyrzeczenia".

Związek Harcerstwa Polskiego. Alternatywna rota przyrzeczenia harcerskiego

W wyniku decyzji zapadłej na zjeździe, osoby przystępujące do ZHP będą mieli wybór między już istniejącą rotą a nową:

"Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce, nieść chętną pomoc bliźnim i być posłusznym/posłuszną Prawu Harcerskiemu"

"Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Polsce, stać na straży harcerskich zasad, nieść chętną pomoc bliźnim i być posłusznym/posłuszną Prawu Harcerskiemu"

"Ustanowienie wersji zawierającej odniesienie do wyższych wartości i przy jednoczesnym stosowaniu formy niezawierającej słowa "Bóg", usankcjonuje przystępowanie do ZHP osób, które nie są gotowe na określenie swojego wyznania, ale ciągle go poszukują" - zaznacza Związek Harcerstwa Polskiego.