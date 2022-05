Egzamin ósmoklasisty 2022 zaczyna się już we wtorek. O której godzinie? Kiedy będą wyniki?

Zaczynający się wkrótce egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy, co znaczy, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć podstawówkę. Ale bez obaw - wszyscy ósmoklasiści zaliczą egzamin. Nie ma bowiem minimalnego progu punktowego. Warto jednak pamiętać, że wynik wpłynie na to, czy uczeń zostanie przyjęty do wybranej przez siebie szkoły ponadpodstawowej.

Egzamin ósmoklasisty - kiedy jest? Jakie są terminy dodatkowe?

Uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych podejdą do egzaminów z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Oto ich szczegółowy harmonogram:

24 maja (wtorek), godz. 9:00 - język polski;

25 maja (środa), godz. 9:00 - matematyka;

26 maja (czwartek), godz. 9:00 - język obcy.

A w terminach dodatkowych:

13 czerwca (poniedziałek), godz. 9:00 - język polski;

14 czerwca (wtorek), godz. 9:00 - matematyka;

15 czerwca (środa), godz. 9:00 - język obcy.

Ile trwa egzamin ósmoklasisty?

Czas, który uczniowie będą mieli na rozwiązanie testu, zależy od przedmiotu. Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego potrwa 120 minut, egzamin z matematyki 100 minut, a egzamin z języka obcego nowożytnego - 90 minut. W każdym arkuszu egzaminacyjnym znajdą się zarówno zadania zamknięte, jak i otwarte.

Egzamin ósmoklasisty 2022. Kiedy będą wyniki?

Prace ósmoklasistów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów, a wyniki przysłane do szkół przez właściwą okręgową komisję egzaminacyjną. Uczniowie poznają swoje wyniki 1 lipca br., a zaświadczenia dostaną tydzień później - 8 lipca. Będą na nich dokładne informacje dotyczące wyniku procentowego oraz skali centylowej dla egzaminu z każdego zdawanego przedmiotu.

