Wojsko Polskie rozpoczęło nabór do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Do udziału w służbie zapraszane są osoby w wieku od 18 do 55 lat. Ma ona trwać 12 miesięcy i w całości będzie płatna - wynagrodzenie wyniesie 4560 złotych miesięcznie brutto.

REKLAMA

Zobacz wideo W 2019 krytykował pomysł 3% PKB na zbrojenia. Zandberg: Dziś bym tego nie powtórzył

Nabór do wojska. W Polsce pojawiają się Mobilne Punkty Rekrutacyjne

Dziennikarz Onetu udał się do jednego z Mobilnych Punktów Rekrutacyjnych na Krupówkach w Zakopanem. - Jesteśmy tu w celach promocyjnych. Jeśli ktoś zastanawia się nad wstąpieniem w szeregi wojska to mamy przekonać go, że to fajny pomysł. Odpowiemy na każde pytanie. Mamy ulotki informacyjne. A jeśli ktoś jest naprawdę zdecydowany, to może nawet tu na miejscu wypełnić podanie o przyjęcie do służby wojskowej - powiedział dziennikarzowi kapitan Jarosław Duda, oficer wydziału rekrutacji Wojskowego Centrum Rekrutacji.

- Chciałabym, by mój syn odbył taką dobrowolną służbę wojskową - powiedziała matka Adama, ucznia klasy maturalnej. - Pójdzie na studia, ale ja uważam, że mógłby sobie teraz zrobić rok przerwy i pójść do wojska. Kiedyś wszyscy mężczyźni musieli to robić i moim zdaniem było to bardzo dobre. Wojsko uczyło ich życia i męskości. Mój mąż, ojciec i wielu krewnych doskonale wspomina wojsko. A teraz młodzież to jest bardzo delikatna. Chłopcy czasem aż za bardzo. Nie potrafią nawet gwoździa wbić. Dlatego będę syna namawiać, by się zaciągnął - dodała kobieta. Według niej DZSW może przekazać młodym nowe umiejętności, które przydadzą się im nie tylko w wojsku. Pełen tekst Onetu dostępny jest tutaj.

Przeczytaj więcej informacji z Polski na stronie głównej Gazeta.pl,

Rosjanie pochwalili się moździerzem. Dzień później zniszczyli go Ukraińcy

Nabór do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej - zasady

Jakie są najważniejsze informacje dotyczące naboru do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej? Poniżej przedstawiamy kluczowe punkty:

Wiek: przyjmowane są osoby w wieku od 18 do 55 lat;

Czas trwania służby wynosi 12 miesięcy (miesiąc szkolenia zasadniczego i 11 szkolenia specjalistycznego);

Czas służby zalicza się do okresu odbywania służby wojskowej lub do okresu zatrudnienia;

Wynagrodzenie dla żołnierzy wyniesie 4560 zł miesięcznie brutto. Żołnierze posiadają też prawo do urlopu wypoczynkowego;

Ochotnik ma gwarantowane - zakwaterowanie, wyżywienie, mundur, ekwipunek oraz ubezpieczenie w okresie służby;

Po odbyciu dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej żołnierz będzie mógł zostać przeniesiony do rezerwy lub starać się o przyjęcie do służby zawodowej (będzie miał pierwszeństwo);

Po odbyciu DZSW osoba taka ma też pierwszeństwo w rekrutacji na stanowiska urzędnicze w administracji cywilnej;

Jeśli w trakcie szkolenia uczestnik uzna, że wojsko nie jest dla niej, to będzie mógł w każdej chwili odejść.

Wniosek należy złożyć wraz z kopią dokumentu tożsamości, kopią dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie, kopią dokumentu związanego z uprawnieniami do kierowania pojazdami i kopiami dodatkowych dokumentów (certyfikatów, kursów, prawa do wykonywania zawodu).

Rosjanie zajęli polskie gospodarstwo w Ukrainie. Zabili pracowników