Tragedia w kopalni Pniówek. Wdowy po ofiarach krytykują JSW: Nikt z kopalni do mnie nie zadzwonił

Miesiąc temu na skutek wybuchu metanu w kopalni Pniówek zginęło dziewięciu górników, a kolejnych siedmiu wciąż nie odnaleziono. Żona jednego ze zmarłych powiedziała w wywiadzie dla TVN24, że o wypadku dowiedziała się "pocztą pantoflową". - Nikt z kopalni do mnie nie zadzwonił - podkreśliła. JSW, do której należy Pniówek, zapowiedziało, że do tej wypowiedzi odniesie się po weekendzie.

