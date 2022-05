Zabrze. Włamanie do jubilera w centrum handlowym M1. Złodzieje ukradli biżuterię za pół miliona złotych

W nocy z soboty na niedzielę w centrum handlowym M1 w Zabrzu doszło do zuchwałej kradzieży. Grupa kilku zamaskowanych przestępców włamała się do sklepu jubilerskiego, po czym wyniosła biżuterię o wartości ok. pół miliona złotych. Policja ruszyła tropem złodziei.

