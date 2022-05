"Informacja o wizycie Prezydenta RP Andrzeja Dudy na Ukrainie została uprzednio przekazana Sekretarzowi Generalnemu ONZ Antonio Guterresowi oraz ambasadorom państw będących stałymi członkami Rady Bezpieczeństwa ONZ" - napisał na swoim profilu w mediach społecznościowych Krzysztof Szczerski, stały przedstawiciel Polski przy ONZ.

Wojna w Ukrainie. Prezydent Andrzej Duda wygłosi przemówienie w ukraińskim parlamencie

W niedzielę po północy Kancelaria Prezydenta poinformowała, że prezydent Andrzej Duda jest w Ukrainie i dziś wygłosi orędzie w ukraińskim parlamencie.

"Prezydent Andrzej Duda przebywa na Ukrainie. W niedzielę w Radzie Najwyższej w Kijowie wygłosi orędzie jako pierwsza głowa obcego państwa od wybuchu wojny" - czytamy w komunikacie Kancelarii Prezydenta.

- W swoim wystąpieniu prezydent z pewnością odwoła się do historii polsko-ukraińskiej, ale przede wszystkim odda hołd tym, którzy walcząc w obronie Ukrainy, walczą w obronie Europy - powiedział w rozmowie z Polską Agencją Prasową szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Jakub Kumoch.

Kumoch dodał, że podczas wizyty w Ukrainie prezydent Andrzej Duda spotka się w cztery oczy z Wołodymyrem Zełenskim. Przewidziano również dwustronne rozmowy delegacji polskiej ze stroną ukraińską.

Kolejna wizyta Andrzeja Dudy w Ukrainie

To nie pierwsza wizyta Andrzeja Dudy w Ukrainie. W połowie kwietnia wspólnie z prezydentami Estonii Alarem Karisem, Łotwy Egilsem Levitsem i Litwy Gitanasem Nausedą udali się do naszego wschodniego sąsiada.

Politycy spotkali się wówczas z premierem Ukrainy Denysem Szmyhalem. Oglądali zniszczenia m.in. w Borodziance i Irpieniu w obwodzie kijowskim. Podczas swojego przemówienia Andrzej Duda porównał działania rosyjskich żołnierzy w Ukrainie do terroryzmu. - To nie jest wojna, to jest terroryzm - powtarzał podczas swojego wystąpienia.

W czasie wizyty doszło również do spotkania przywódców Polski, Litwy, Łotwy i Estonii z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim w Kijowie.

