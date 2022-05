Jak podaje expresskaszubski.pl, do zdarzenia doszło w środę 18 maja na placu zabaw przy ulicy Księżycowej w Baninie, w gminie Żukowo w województwie pomorskim. Do bawiących się dwóch 12-latków podszedł inny chłopiec, około 14-letni. Jak przekazał świadek zdarzenia, chłopiec zaczął do niej strzelać z długiej broni na twarde kule.

Banino. 14-letni chłopiec zaczął strzelać do dzieci na placu zabaw

"Jeden z chłopców został kilkukrotnie trafiony m.in. w głowę, w część czoła, więc było blisko do oka. Pozostałe strzały trafiły w dłoń, plecy i nogę. Były na tyle mocne, że pozostawiły ślady pod spodniami i kamizelką. Na czole powstał guz i krwiak. Aż strach pomyśleć co by było, gdyby został trafiony w oko. Drugiemu dziecku udało się uniknąć trafień" - pisze czytelnik Expressu Kaszubskiego.

Jak informują dziennikarze portalu, nastolatek w momencie zdarzenia przebywał w grupie innych dzieci, które miały podburzać 14-latka do oddawania strzałów. W okolicy też miały znajdować się osoby dorosłe, które nie zareagowały na zdarzenie. Nikt nie wezwał policji, ani nie obronił 12-latka przed strzałami.

Informacje tę może potwierdzać także to, co ustalili dziennikarze TVN24. O wydarzeniu policję poinformowała bowiem 45-letnia matka poszkodowanego dziecka. - Do komendy stawiła się 45-letnia kobieta. Złożyła zawiadomienie, z którego wynikało, że w Baninie na placu zabaw nieznany sprawca strzelał do jej 12-letniego syna - przekazała starsza posterunkowa Aldona Domaszk z Komendy Powiatowej Policji w Kartuzach.

Policja ustaliła tożsamość 14-latka. Znaleziono przy nim broń pneumatyczną

Policjanci zabezpieczyli monitoring oraz przesłuchali świadków. Do funkcjonariuszy miał dotrzeć także filmik ze zdarzenia nagrany telefonem. Na nagraniu ma być widoczny wizerunek 14-latka oraz rodzaj użytej broni. Chłopiec został zatrzymany. Znaleziono przy nim broń pneumatyczną, z której miały zostać oddane strzały.

Wspomniany 14-latek ma być uczniem szkoły w Baninie. Dyrekcja została już poinformowana o zdarzeniu na placu zabaw. Chociaż sytuacja miała miejsce poza szkołą i w godzinach wieczornych, to placówka nie wyklucza podjęcia działań wobec ucznia - w zależności od ustaleń policji w tej sprawie. Zebrane materiały zostaną przekazane do Sądu Rejonowego w Kartuzach III Wydział Rodzinny i Nieletnich.

