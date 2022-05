Warszawa. Zabójstwo 29-latka na Nowym Świecie. Zatrzymano dwóch podejrzanych

Policjanci ze Śródmieścia, którzy prowadzą postępowanie, opublikowali na stronie internetowej wizerunek uczestnika zdarzenia, które zarejestrowała kamera. Funkcjonariusze prosili wówczas o pomoc osoby, które rozpoznają mężczyznę.

Atak na Nowym Świecie. Policja opublikowała wizerunek poszukiwanego

- Wizerunek uczestnika zdarzenia zarejestrowała kamera. Mężczyzna w krótkich, ciemnych włosach, z widocznym zarostem tego dnia był ubrany w spodnie koloru czarnego, bluzę koloru czarnego z dwoma paskami koloru białego wzdłuż rękawów oraz buty koloru czarnego - informował wówczas komisarz Marcin Żurawski ze śródmiejskiej policji. W piątek 20 maja prokurator generalny, minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych, że zatrzymano już dwóch podejrzanych.

Warszawa. Zatrzymano podejrzanych ws. zabójstwa 29-latka

"Śledczy ustalili tożsamość dwóch podejrzanych o zabójstwo na Nowym Świecie. Wydano nakaz tymczasowego aresztowania Sebastiana W. i Łukasza G. To postępowanie od razu poleciłem objąć nadzorem Prokuratury Krajowej. Sprawcy muszą zostać szybko i surowo ukarani" - napisał w piątek na Twitterze Zbigniew Ziobro.

"Precyzując: Prokuratura Okręgowa w Warszawie wystąpiła 17 maja o zastosowanie przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa tymczasowego aresztowania wobec ustalonych podejrzanych. W tej bulwersującej sprawie trudno sobie wyobrazić inną decyzję" - dodał w kolejnym wpisie minister sprawiedliwości.

Zabójstwo na Nowym Świecie. Pijani zaatakowali mężczyznę

Do zabójstwa 29-latka doszło w nocy z soboty na niedzielę 8 maja na Nowym Świecie w Warszawie. Kilka osób, prawdopodobnie pijanych, zaatakowało ostrym narzędziem mężczyznę, który stanął w obronie kobiet. Wcześniej miało dojść do awantury w jednej z bram na rogu Foksal i Nowego Świata. 29-latek z ranami kłutymi wszedł do sklepu, gdzie stracił przytomność. Mimo udzielonej pomocy życia mężczyzny nie udało się uratować.