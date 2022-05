W sobotę 21 maja obowiązują żółte i pomarańczowe alerty dotyczące silnych porywów wiatru. Jak podaje portal fanipogody.pl, w piątek przemieszczał się niż, który przyniósł opady deszczu i burze. Po jego przejściu zwiększył się gradient ciśnienia, czego skutkiem jest właśnie silny wiatr.

Pogoda. Ostrzeżenia IMGW przed silnymi porywami wiatru

Ostrzeżenia meteorologiczne wydane zostały dla całej Polski. Alerty pierwszego stopnia obowiązują na południu kraju i obejmują województwa:

dolnośląskie,

opolskie,

śląskie,

małopolskie,

świętokrzyskie,

podkarpackie,

południowe powiaty województwa lubelskiego.

Na tym obszarze wiatr będzie wiał w porywach do 75 kilometrów na godzinę. Ostrzeżenia obowiązują do godziny 15 na południowym zachodzie, do godziny 19 na południowym wschodzie.

Pomarańczowe alerty wydane zostały natomiast dla województw:

zachodniopomorskiego,

pomorskiego,

kujawsko-pomorskiego,

lubuskiego,

wielkopolskiego,

łódzkiego,

mazowieckiego,

warmińsko-mazurskiego,

podlaskiego,

lubelskiego - z wyjątkiem południowych powiatów.

Ostrzeżenia drugiego stopnia obowiązują do godziny 15 na zachodzie, do godziny 17 w centrum i do godziny 20 na wschodzie kraju. Na tym terenie wiatr będzie wiał w porywach do 90, a miejscami nawet 100 kilometrów na godzinę.

"Pogoda przez większość dnia będzie niekorzystnie wpływać na organizm człowieka. Osłabnięcie na ogół niekorzystnych warunków biometeorologicznych do obojętnych jest spodziewane w Polsce południowo-zachodniej w godzinach późno popołudniowych" - pisze IMGW.

Pomarańczowy alert oznacza wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować duże straty materialne oraz stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia. Mogą wystąpić zakłócenia np. w dostawie prądu. Osoby, które będą przebywać na zewnątrz, powinny zachować dużą ostrożność i śledzić komunikaty pogodowe.

Pogoda na dziś - sobota 21 maja. Będzie burzowo i wietrznie

Prognoza pogody na niedzielę 22 maja

W nocy z soboty na niedzielę silnych porywów wiatru można spodziewać się nadal we wschodniej części kraju. Lokalnie mogą pojawić się nawet burze, jednak maksymalna siła wiatru w porywach szacowana jest na 70 km/h. W niedzielę silny wiatr pojawiać się będzie na wschodzie kraju, jednak na pewno nie będą to już wichury. Pogoda uspokoi się w poniedziałek.

