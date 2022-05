Kto jest liderem opozycji? Donald Tusk ze spadkiem poparcia [SONDAŻ]

SW Research przeprowadziło sondaż dla "Rzeczpospolitej", w którym zapytało respondentów, kto ich zdaniem jest liderem opozycji. Najwięcej badanych wskazało, że jest nim Donald Tusk, który wciąż utrzymuje się na prowadzeniu. Tuż za liderem PO uplasowali się Szymon Hołownia i Krzysztof Bosak.

Kto liderem opozycji? Donald Tusk na prowadzeniu

Na Donalda Tuska zagłosowało 31,6 proc. ankietowanych. W lutym przewodniczący Platformy Obywatelskiej również był liderem, jednak jego wynik był wyższy. Wówczas na Tuska zagłosował 36.6 badanych.

Na drugim miejscu w zesłaniu uplasował się lider Polski 2050 Szymon Hołownia (7.7 proc.). Podium zamknął zaś Krzysztof Bosak z wynikiem 6 proc. Kolejne miejsca zajęli Włodzimierz Czarzasty (3.3. proc.), Jarosław Gowin (2.6 proc.) oraz Władysław Kosiniak-Kamysz (2.6. proc.).

Odpowiedź "inny polityk", nie precyzując jednak, kogo ma na myśli, wskazało 5.2 proc. badanych. Trudności z odpowiedzią miało natomiast 40.7 proc. ankietowanych. W porównaniu do poprzednich sondaży w rankingu nie uwzględniono prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego oraz Roberta Biedronia.

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 17-18 maja tego roku. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia.

Na Donalda Tuska głosują osoby starsze i z wyższym wykształceniem

Według danych, jakie przedstawił na łamach "Rzeczpospolitej" Przemysław Wesołowski, prezes zarządu agencji badawczej SW Research, Donalda Tuska za lidera opozycji częściej uważają mężczyźni (37 proc.) niż kobiety (27 proc.). Udział osób wskazujących na lidera PO wzrasta razem z wiekiem respondentów. Jako lidera wskazało go 24 proc. spośród najmłodszych wobec 38 proc. spośród najstarszych respondentów.

Byłego przewodniczącego Rady Europejskiej za czołową postać polskiej opozycji uważa 37 proc. badanych z wyższym wykształceniem i 4 na 10 osób o dochodach wynoszących od 3001 złotych do 5000 złotych netto. Głos na niego oddało także 41 proc. osób z miast liczących od 200 tys. do 499 tys. mieszkańców.

Wspólna lista opozycji? Tusk apeluje, Hołownia: Czekaj

Donald Tusk w poniedziałek 16 maja zaapelował do polityków opozycyjnych ugrupowań o utworzenie jednej, wspólnej listy wyborczej. Lider Platformy Obywatelskiej odniósł się do wyników opublikowanego w zeszłym tygodniu sondażu Ipsos dla OKO.press, przekonując, że zjednoczenie to gwarancja wygranej i władzy ustawodawczej.

Szymon Hołownia w środę 18 maja na antenie Polsat News został zapytany o apel lidera Platformy Obywatelskiej. - Donald, poczekaj - skomentował polityk w programie "Gość Wydarzeń". - Zawsze, jak rozmawiam z Donaldem Tuskiem, słyszę to samo: ja nie dogmatyzuję jednej listy, ty nie dogmatyzujesz dwóch list, będzie czas, jak przyjdą wybory - dodał. - Trzeba tak ułożyć tę scenę, żeby prawdopodobieństwo wygrania z PiS było jak największe, a nie najmniejsze - podsumował.

