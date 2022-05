Wrocław. Śmierć po interwencji policji, jest śledztwo prokuratury. "GW": padły słowa "będzie jak z Igorem"

Cały tekst "Gazety Wyborczej" pt. Kolejna śmierć po interwencji policji we Wrocławiu. "Wyborcza" dotarła do świadka tragedii przeczytasz pod TYM linkiem.

W nocy z soboty na niedzielę na rogu ulic Grabiszyńskiej i Zaporoskiej we Wrocławiu doszło do szarpaniny trzech mężczyzn. Jak podaje lokalna "Gazeta Wyborcza", dwóch z nich próbowało złapać mężczyznę w wieku około 30 lat. Kilka minut później świadek zdarzenia miał widzieć, jak trzech mężczyzn obezwładniło czwartego, jednak nie robiło mu w żaden sposób krzywdy. Ten krzyczał, ale nie udało mu się uwolnić.

Wezwano policję, przed nią na miejsce przyjechała karetka, jednak ratownicy nawet nie podeszli do obezwładnionego - podkreśla "Wyborcza". Jak podaje nieoficjalnie, przy mężczyźnie znaleziono marihuanę, a jeden ze świadków jest przekonany, że mógł on być pod wpływem substancji odurzających.

"Będzie jak z Igorem"

Po godz. 3:00 przyjechał nieoznakowany radiowóz wraz z dwoma policjantami po cywilnemu. "Funkcjonariusze próbowali zakuć domniemanego złodzieja samochodów. Przewrócili go na brzuch, wykręcili ręce, jeden przytrzymywał kolanem plecy. Świadek, młoda kobieta, dwa razy pytała jednego z medyków, czy obezwładniony mężczyzna jest bezpieczny. Medyk miał dwukrotnie odpowiedzieć, że tak" - pisze "GW.

W pewnym momencie mężczyzna zasłabł. Ratownik założył mu na palec pulsoksymetr, a następnie rozpoczęła się reanimacja. Obezwładniony został przewieziony do szpitala, tam zmarł.

"Gazeta Wyborcza" podkreśla, że w trakcie reanimacji mężczyzny jeden z policjantów miał powiedzieć, że "będzie jak z Igorem", nawiązując do śmierci Igora Stachowiaka. Z kolei po tym, jak karetka zabrała obezwładnionego funkcjonariusz (nie jest jasne, czy ten sam) miał powiedzieć do świadków: "ten człowiek przedstawiał zerową wartość dla społeczeństwa, ale módlmy się, żeby wrócił do siebie".

W sprawie śledztwo wszczęła Prokuratura Rejonowa dla Wrocławia Stare Miasto..

Wrocław. Nie żyje mężczyzna, który zasłabł podczas interwencji policji

Prokuratura: Bezpośrednia przyczyna zgonu nie jest znana

Prokuratura zleciła sekcję zwłok mężczyzny. Ze wstępnych danych wynika, że bezpośrednia przyczyna zgonu nie jest znana, dlatego prokurator zlecił dokonanie badań dodatkowych. - Biegły stwierdził, że obrażenia, jakie ujawniono na ciele denata, nie przyczyniły się do jego zgonu - przekazała rozmowie z TVN24 Małgorzata Dziewońska, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu.

Jak dodała, tożsamość mężczyzny pozostaje nieustalona. Miał około 30-35 lat. - Nie miał przy sobie żadnych dokumentów ani telefonu. Poddano badaniom jego linie papilarne, ale nie stwierdzono ich obecności w bazie policyjnej - podsumowała.

- Z dotychczas zgromadzonego materiału dowodowego wynika, że świadek zauważyła podejrzanie zachowującego się mężczyznę, który kręcił się wokół samochodów zaparkowanych przy ulicy. (…) Wyglądało, jakby chciał się włamać do jednego z samochodów. Obudziła swojego konkubenta, właściciela jednego z tych samochodów, który zszedł na dół i zauważył tego opisanego mężczyznę - relacjonuje w rozmowie ze stacją Dziewońska.

W sprawie przesłuchano już świadków zdarzenia, a także zabezpieczono monitoring i dokonano oględzin miejsca zdarzenia oraz oględzin zwłok. Prokuratura wystąpiła również o przekazanie sprawy do innej prokuratury, by nie narazić się na zarzut o brak obiektywizmu w sprawie.