Nowy sondaż i "porażka konserwatywnej opowieści". Coraz więcej wyborców PiS popiera prawo do aborcji

27 stycznia minął rok od wejścia w życie wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. Zgodnie z wyrokiem usunięcie ciąży w przypadku ciężkich i nieodwracalnych wad płodu jest "niezgodna z konstytucją". Oznacza to w praktyce niemal całkowity zakaz aborcji w Polsce - i wywołało największe protesty w kraju od 89 roku. W listopadzie Polską wstrząsnęła informacja o śmierci Izabeli z Pszczyny, która zmarła w 22 tygodniu ciąży na sepsę. Lekarze mieli zwlekać z zabiegami, czekając na obumarcie płodu, gdyż obawiali się konsekwencji wywołanych wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego.

REKLAMA

Na ulice po raz kolejny wyszły setki kobiet połączonych jednym hasłem - "Ani jednej więcej". Marsze te pokazały rządzącym, że Polacy sprzeciwiają się wprowadzeniu rygorystycznego prawa. Ta tendencja była także zauważalna w badaniach opinii społecznej. Z sondaży Ipsos przeprowadzonych dla OKO.press wynikało, że za prawem do przerwania ciąży w listopadzie 2020 opowiadało się 66 proc. respondentów, a w 2019 roku tylko 53 proc. ankietowanych.

Zobacz wideo Obecna ustawa antyaborcyjna zgodna z Konstytucją? Prof. Wiącek: Moim zdaniem nie

Najnowszy sondaż opublikowany przez portal pokazuje, że niemal po dwóch latach od przeprowadzenia badania - nadal 66 proc. Polek i Polaków uważa, że kobieta powinna mieć prawo do przerwania ciąży do 12. tygodnia.

Nowy sondaż. 83 proc. kobiet popiera prawo do aborcji

Jak pisze OKO.press, te wyniki pokazują, że większość badanych ma przekonania zgodne z projektem obywatelskim "Legalna aborcja. Bez kompromisów", który trafił do Sejmu w marcu 2022 roku. Zakłada on legalizację aborcji do 12. tygodnia ciąży, depenalizację przerywania ciąży, rozszerzenie pakietu badań prenatalnych. Zgodnie z prawem Sejm powinien zacząć prace nad projektem w ciągu trzech miesięcy od złożenia.

Więcej najnowszych informacji przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl.

Dokładnie tak jak w 2020 roku, 68 proc. kobiet i 64 proc. mężczyzn – uznało, że kobiety powinny mieć prawo do aborcji do 12. tygodnia.

Aż 83 proc. kobiet w wieku 18-39 lat popiera prawo do aborcji. Poparcie spada wśród kobiet wraz z wiekiem. Seniorki powyżej 60. roku życia dużo rzadziej niż młodsze kobiety popierają prawo do wyboru

- czytamy.

Poparcie starszych mężczyzn dla prawa do aborcji jest z kolei wyższe niż wśród starszych kobiet (jak wyjaśnia portal - powodem może być mniejsza religijność wśród starszych mężczyzn).

Wyborcy PiS za prawem do aborcji. Znaczący wzrost w sondażu

Sondaż zobrazował także poparcie dla prawa do aborcji w zależności od preferencji politycznych. W elektoracie KO liczba osób opowiadających się za przerwaniem ciąży zmniejszyła z 91 proc. do 88 proc. 6 pkt. proc. spadku poparcia odnotowano w elektoracie Polski 2050 Szymona Hołowni.

Dyrektorka Federy o sytuacji kobiet w Polsce: Budzi się lęk i wściekłość

Największe zaskoczenie dotyczy wyborców PiS, ich poparcie dla prawa do aborcji wzrosło w 1,5 roku o 10 pkt procentowych - z 24 do 34 proc. Dezaprobata spadła z 60 proc. do 51 proc. W ocenie OKO.press to porażka "radykalnie konserwatywnej opowieści o prawach reprodukcyjnych kobiet we własnym elektoracie".

Poparcie dla aborcji jest także wyższe w miastach, a także wśród Polaków z wyższym wykształceniem.