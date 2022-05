W piątek 20 maja w Polsce burze wystąpią po południu, rano pojawią się na zachodzie kontynentu. W całym kraju panuje zachmurzenie umiarkowane, a miejscami duże wraz z przelotnymi opadami deszczu. Burze, które przejdą nad Polską, przyniosą opady do 20 mm. Temperatura maksymalna wyniesie 27 st. C. Najchłodniej będzie na Pomorzu, gdzie termometry wskażą od 20 st. C do 24 st. C. Nad samym morzem będzie jedynie 16 st. C. Wiatr w kraju będzie porywisty. Podczas burz może sięgnąć do 75 km/h.



Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

REKLAMA

Pogoda. W weekend nawałnice z porywami wiatru do 100 km/h

Burze nad Polską. Gdzie możemy się ich spodziewać?

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami z gradem dla mieszkańców południowo-zachodniej części Polski. Na zachodzie pierwsze zjawiska pojawią się ok. godz. 16. Będą najbardziej odczuwalne w Katowicach, Wrocławiu, Bielsku-Białej. W tych rejonach są przewidywane opady deszczu do 25 mm oraz wiatr o sile 100 km/h. Najsilniejsze zjawiska mają jednak wystąpić dopiero późnym wieczorem i w nocy, które zajmą już zachodnią, południową i centralną Polskę. Mogą wystąpić trąby powietrzne oraz szkwał.

Gdzie jest burza? Najsilniejsze zjawiska pojawią się w nocy

Intensywne opady deszczu oraz podtopienia pojawią się na południu kraju oraz w centrum. Na północy również możemy się spodziewać trudnych warunków pogodowych i intensywnych opadów deszczu i gradu o średnicy 2 cm. Burze zaczną się przesuwać w nocy od zachodu, pojawią się na Pomorzu i przejdą na południe, będą tam aktywne do rana - informują Polscy Łowcy Burz.