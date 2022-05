Krubki-Górki. Autobus szkolny zderzył się z ciężarówką. Przyleciało LPR, ale nie było potrzebne

Według ustaleń sierż. sztab. Moniki Kaczyńskiej z Komendy Powiatowej Policji w Wołominie (woj. mazowieckie), do zderzenia pojazdów doszło na drodze gminnej w Krubkach-Górkach w czwartek przed godz. 14.





Mazowieckie. Na gminnej drodze zderzył się autobus szkolny z samochodem ciężarowym

Kierowca szkolnego autobusu wiózł pięcioro dzieci. Dwie osoby zostały poszkodowane w wyniku zderzenia z ciężarówką. Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, jednak nie było konieczności, aby tym środkiem transportu przewieźć poszkodowanych do szpitala. Po przeprowadzonych badaniach alkomatem okazało się, że kierowcy obu pojazdów byli trzeźwi - przekazało Radio Kielce, powołując się na PAP.

Krubki-Górki pod Wołominem. Autobus szkolny najechał na ciężarówkę

Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Wołominie prowadzą obecnie czynności wyjaśniające, by ustalić przyczyny wypadku oraz wszystkie jego okoliczności. Ze wstępnych ustaleń śledczych wynika, że kierowca autokaru prawdopodobnie najechał na tył stojącego na drodze samochodu ciężarowego.

Policja apeluje o ostrożność i jednocześnie zwraca uwagę na serię prowokowanych wypadków, które zdarzają się również w woj. mazowieckim. Nieznani sprawcy doprowadzają do wypadków na drogach dwupasmowych: ustawiają się za samochodem w tzw. martwym polu widzenia i czekają, aż kierowca będzie chciał zmienić pas ruchu, po czym przyspieszają i doprowadzają do kolizji. Następnie pokazują poszkodowanym nagranie z kamery, na którym widać, że to kierujący drugiego samochodu doprowadził do stłuczki. W ten sposób wyłudzają pieniądze, proponując, aby się "dogadać" - przekazuje bydgoska policja.

Policjanci apelują o zgłaszanie się osób, które od maja 2021 r. do 10 kwietnia 2022 r. brały udział w kolizji drogowej na terenie Bydgoszczy, Torunia, Poznania, Warszawy, Gdańska, Łodzi, a także w okolicach tych miast, w okolicznościach mogących wskazywać na podobny sposób działania sprawców.