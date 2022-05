Mysłowice. 7-latkę przysypał piasek, zablokował drogi oddechowe. Dziewczynka nie żyje

Do tragedii doszło w środę (18 maja) przy ul. Dąbrówki w Mysłowicach (woj. śląskie). Policja około godz. 20.30 dostała zgłoszenie o śmierci 7-letniej dziewczynki, która została przysypana piaskiem na terenie jednej z posesji. Mimo prób reanimacji, dziecka nie udało się uratować.

REKLAMA

Więcej informacji ze świata i kraju znajdziesz na stronie głównej portalu Gazeta.pl.

Zobacz wideo O włos od tragedii w Częstochowie. Pijany kierowca wjechał do piaskownicy

Mysłowice. Piasek zablokował drogi oddechowe dziecka

Ze wstępnych ustaleń śledczych wynika, że 7-latka bawiła się z koleżanką na swoim podwórku na niewielkiej górce piasku, która była niezbędna do trwających na posesji prac budowlanych. Dziewczynki razem drążyły tunele. Towarzyszka ofiary poszła do domu, a ta kopała dalej. Chwilę później matka zaniepokojona dłuższą nieobecnością córki wyszła zobaczyć, czy wszystko w porządku, ale znalazła ciało 7-latki przysypane piachem. Kobieta próbowała walczyć o jej życie, ale bezskutecznie. Małe drobinki zablokowały drogi oddechowe dziecka.

Tarczyn. Zatrzymano kierowcę, który potrącił grupę rowerzystów i uciekł

"Wszystko wskazuje na to, że to nieszczęśliwy wypadek"

Około godz. 21.00 na miejscu pojawił się prokurator - podaje "Super Express". W toku dalszych czynności śledczy chcą ustalić, czy przyczyną śmierci dziewczynki mogło być nagłe pogorszenie stanu jej zdrowia.

- Wszystko wskazuje na to, że to nieszczęśliwy wypadek. Zleciliśmy przeprowadzenie sekcji zwłok, by wykluczyć inne przyczyny śmierci, np. spowodowane chorobą - stwierdziła Marta Bińkowska, zastępczyni prokuratora rejonowego w Mysłowicach.

Mysłowice. 80-latek jechał hulajnogą elektryczną i nie był trzeźwy

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina.