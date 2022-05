Egzamin ósmoklasisty. Jak zdobyć dodatkowe punkty w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych?

Tegoroczny egzamin ósmoklasisty odbędzie się w dniach od 24 do 26 maja. Jak co roku, pierwszy egzamin, do którego przystąpią uczniowie, będzie egzaminem z języka polskiego. 25 maja napiszą egzamin z matematyki, a 26 maja z języka obcego nowożytnego.

REKLAMA

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych. Jak zdobyć dodatkowe punkty w rekrutacji?

Absolwenci szkoły podstawowej mogą w rekrutacji otrzymać maksymalnie 200 punktów. Za bezbłędne napisanie wszystkich egzaminów uczniowie uzyskają 100 punktów rekrutacyjnych. Wyniki są wyrażone procentowo, liczbę uzyskanych punktów z egzaminów z języka polskiego i matematyki należy pomnożyć przez 0,35, a z języka obcego przez 0,30.

Zobacz wideo Iga Świątek wygadała się o egzaminie na prawo jazdy. "Czemu się ze mnie śmiejecie?"

Punkty z egzaminów stanowią więc połowę tych, które może uzyskać uczeń. To właśnie dlatego zadbać należy również o oceny na świadectwie. Dodatkowe punkty w rekrutacji przynoszą oceny z języka polskiego, matematyki oraz dwóch wybranych przedmiotów - w zależności od profilu klasy, do której chcą dostać się uczniowie. Ocena wzorowa na świadectwie to 18 punktów, ocena bardzo dobra 17, dobra 14, dostateczna 8, a dopuszczająca 2 punkty. Siedem dodatkowych punktów może otrzymać uczeń, który ukończył szkołę podstawową z czerwonym paskiem.

Przeczytaj więcej podobnych informacji na stronie głównej Gazeta.pl.

Rosja i Białoruś przygotowują się do ćwiczeń. Są zdjęcia satelitarne

18 punktów rekrutacyjnych można uzyskać za osiągnięcia w konkursach organizowanych przez kuratoria na szczeblu wojewódzkim, osiągnięcia artystyczne oraz sportowe, które są ujęte w rozporządzeniu MEN. Kolejne trzy punkty można natomiast uzyskać za wolontariat, informacja o nim musi jednak znaleźć w świadectwie.

Egzamin ósmoklasisty 2022. Kiedy i o której rozpoczną się egzaminy?

Ósmoklasiści z całej Polski przystąpią do egzaminów w tym samym czasie. W każdej szkole rozpoczną się one o godzinie 9. Egzamin z języka polskiego odbędzie się 24 maja i potrwa 120 minut, egzamin z matematyki - odbędzie się 25 maja i potrwa 100 minut, a egzamin z języka obcego nowożytnego w czwartek 26 maja i potrwa 90 minut.

Egzamin ósmoklasisty 2022. Kiedy się odbędzie? Kiedy wyniki?

Uczniowie, którzy nie będą mogli przystąpić do egzaminu w maju, mogą zrobić to w późniejszym terminie. 13 czerwca odbędzie się egzamin z języka polskiego, 14 czerwca rozpocznie się egzamin z matematyki, a 15 czerwca egzamin z języka obcego nowożytnego.

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina.