Ambasador Andrij Deszczycia: Rosja zmieniła taktykę na pozycyjną. Nie ma wiary w swoje siły

Ambasador Ukrainy w Polsce Andrij Deszczycia skomentował zmianę strategii rosyjskiej armii na wschodzie Ukrainy. Od dłuższego czasu rosyjskie wojska nie osiągają we wschodniej części kraju znaczących sukcesów.

Zobacz wideo Andrij Deszczycia: Rosja zmieniła swoją taktykę w Ukrainie na pozycyjną

Andrij Deszczycia: Rosja nie ma wiary w swoje siły

- Rosja zmieniła taktykę na pozycyjną. W tej sytuacji Rosja nie ma wiary w swoje siły, w to, że może dokonać ofensywy i zająć większe terytorium Ukrainy. Nie ma motywacji wśród żołnierzy, by dalej prowadzić ofensywę - skomentował Deszczycia. - Wydaje mi się, że oni teraz przyjęli takie stanowisko: utrzymajmy przynajmniej to, co mamy, co mieliśmy przed 24 lutego. Dlatego oni budują okopy, aby utrzymać się na dłużej. Będziemy potrzebować innej broni, która pomogłaby nam zmienić sytuację na froncie - stwierdził.

Według informacji przekazanej w środę przez ukraiński Sztab Generalny, Rosjanie ponoszą obecnie największe straty w starciach w pobliżu Słowiańska, Krzywego Rogu i Zaporoża. Od 24 lutego siły rosyjskie straciły 28 tysięcy 300 żołnierzy na Ukrainie. Oznacza to, że w ciągu ostatniej doby zginęło 400 rosyjskich żołnierzy.

