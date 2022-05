Ambasador Rosji oblany farbą. Będzie śledztwo? Prokuratura bada sprawę

9 maja (rosyjski Dzień Zwycięstwa) ambasador Rosji w Polsce Siergiej Andriejew został oblany czerwoną substancją, która miała symbolizować krew. Do zdarzenia doszło w chwili, gdy dyplomata miał złożyć wieniec na Cmentarzu-Mauzoleum Żołnierzy Radzieckich w Warszawie.

Stołeczna policja nie ma sobie nic do zarzucenia

Po incydencie z udziałem ambasadora strona rosyjska zarzuciła polskiej policji, że nie zareagowała odpowiednio i niedostatecznie chroniła ich delegację. Komenda Stołeczna przeprowadziła wewnętrzne postępowanie, ale nie stwierdziła uchybień w działaniach policjantów.

Sprawą oblania Andriejewa zajęła się warszawska prokuratura. Trwa analiza materiałów

W środę 18 maja serwis RMF24 poinformował, że sprawą oblania Andriejewa zajęła się Prokuratura Okręgowa w Warszawie, która otrzymała materiały dowodowe od KSP. Prokurator zbada, czy 9 maja doszło do czynnej napaści na ambasadora. Jeśli tak - kodeks karny nakazuje prowadzić postępowanie - nawet bez skargi złożonej przez pokrzywdzonego.

Rzeczniczka prokuratury, prok. Aleksandra Skrzyniarz, powiedziała Onetowi, że na etapie analizy dowodów "nie ma postanowienia o wszczęciu ewentualnego postępowania". - Te materiały wpłynęły do nas niedawno, prokuratura dopiero zapoznaje się z ich treścią - podkreśliła. Portal dodaje, że prokuratura oceni także, czy policjanci ochraniający rosyjską delegację należycie wypełniali swoje obowiązki.

Póki co, do prokuratury nie wpłynęło żadne oficjalnie zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa - ustalił Onet.

Przypomnijmy, do oblania Andriejewa przyznała się ukraińska dziennikarka Iryna Zemliana. Twierdziła jednak, że doszło to tego przypadkowo. - Uniemożliwiliśmy Rosjanom złożenie kwiatów […]. My, ukraińscy aktywiści, przynieśliśmy ze sobą sztuczną krew. Rozlaliśmy ją na siebie. Podeszliśmy do ambasadora i rozerwaliśmy kolejne worki ze sztuczną krwią. Spadła na ambasadora i jego asystenta. Odeszli zhańbieni, kiedy my krzyczeliśmy "faszyści". Po prostu odjechali, nie pozwoliliśmy im złożyć kwiatów - relacjonowała. Więcej o ukraińskiej dziennikarce pisaliśmy tutaj:

Iryna Zemliana oblała ambasadora Rosji. Po pogróżkach uciekła z Polski

W poniedziałek dowiedzieliśmy się, że po incydencie Zemliana musiała wyjechać z Polski, bo dostawała mnóstwo wiadomości z pogróżkami. "W pierwszych godzinach po akcji wszystkie moje dane, w tym numer paszportu, adres zamieszkania w Ukrainie, numer telefonu, e-mail, wszystkie konta w mediach społecznościowych, zostały wrzucone do rosyjskich kanałów Telegramu, gdzie wzywa się do zniszczenia mnie" - napisała Ukrainka na Facebooku. "Nigdy nie myślałam, że będę uciekać dwa razy" - dodała.

