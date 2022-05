Chwaszczyno. Przejechała partnera, gdy położył się pod samochodem. Mężczyzna nie żyje

Prokuratura Rejonowa w Kartuzach prowadzi postępowanie w sprawie wypadku drogowego, do którego doszło w niedzielę 15 maja w Chwaszczynie (woj. pomorskie). W następstwie zdarzenia śmierć poniósł 32-letni mężczyzna - informuje portal Kartuzy Nasze Miasto.

Pomorskie. Potrąciła swojego partnera, była pijana

26-latka uczyła się jazdy samochodem wraz ze swoim 32-letnim partnerem. Gdy w coś uderzyła i zatrzymała się, mężczyzna wysiadł z samochodu, a następnie położył się pod nim, by sprawdzić, jak duże są uszkodzenia. Wtedy kobieta ruszyła, najeżdżając na swojego partnera.

- 26-letnia kobieta, nie posiadając faktycznych umiejętności oraz wymaganych uprawnień prowadziła samochód marki Volkswagen Passat. Na drodze gruntowej, na której doszło do zdarzenia, uderzyła w kamień, uszkadzając miskę olejową. Zatrzymała pojazd, a gdy pokrzywdzony położył się na ziemi, aby sprawdzić rozmiar uszkodzeń, ruszyła, najeżdżając na niego. Mężczyzna doznał wielonarządowych obrażeń, w których następstwie poniósł śmierć na miejscu - relacjonowała zdarzenie Grażyna Wawryniuk z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku, cytowana przez portal Kartuzy Nasze Miasto.

Przeprowadzone przez policję badanie wykazało, że w chwili nieszczęśliwego zdarzenia, kobieta była pijana - miała 1,66 promila alkoholu w wydychanym powietrzu.

Potrącenie ze skutkiem śmiertelnym. Kobieta usłyszała zarzuty i trafiła do aresztu

Jak podaje TVN24, kobieta usłyszała zarzut umyślnego naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym i nieumyślnego spowodowania wypadku śmiertelnego, za co grozi jej 12 lat więzienia. Dodatkowo usłyszała zarzut prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości, za co grozi do dwóch lat więzienia. Sąd zadecydował też, że 26-latka trafi do aresztu na trzy miesiące.

- Przesłuchana w charakterze podejrzanej złożyła wyjaśnienia, przyznając się do prowadzenia pojazdu w chwili zdarzenia. Przyznała się do popełnienia drugiego czynu - poinformowała Grażyna Wawryniuk z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.

