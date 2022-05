Kardynał Nycz na 20-leciu szkoły w Łazach. Rodzice protestują. "Naruszenie wolności religijnej"

Obchody 20-lecia szkoły podstawowej w Łazach potrwają trzy dni, a zaczęły się w środę 18 maja - w 102. rocznicę urodzin papieża Jana Pawła II, który jest patronem placówki. Pierwszym punktem programu była msza z udziałem kardynała Kazimierza Nycza, która odbyła się w kościele pw. św. Marii Magdaleny w Magdalence. Pozostałe wydarzenia (m.in. przedstawienie, festiwal nauki i piknik) odbędą się już w szkole.

Kard. Kazimierz Nycz na 20-leciu szkoły w Łazach. Rodzice: Naruszenie wolności religijnej

Część rodziców jest niezadowolona z łączenia uroczystości szkolnych i religijnych - przekazała w środę rano stołeczna "Gazeta Wyborcza". Kilka dni temu dwoje rodziców napisało list do dyrekcji podstawówki, w którym zapytali, dlaczego kard. Nycz został zaangażowany w szkolną uroczystość. Dodali, że "wspólne modlitwy, śpiewy czy błogosławieństwa w instytucjach publicznych, czy podczas szkolnych uroczystości lub akademii - obojętnie gdzie się odbywają" naruszają wolność religijną dzieci i rodziców. Zwrócili uwagę, że jedyny "wybór, jaki pozostawia się rodzicowi, to właściwie tylko rezygnacja z uczestnictwa, jeśli z jakiegoś względu nie chcą w nich uczestniczyć".

Rada Rodziców uważa, że postawiono ją przed faktem dokonanym i chociaż chcieli pomóc w zorganizowaniu 20-lecia, to o wszystkim i tak zadecydowała dyrekcja. Wicedyrektor, z którym rozmawiała "Wyborcza", uzasadnia zaproszenie kościelnego hierarchy tym, że szkoła nosi imię Jana Pawła II, zaś władze Lesznowoli, do której przynależy szkoła, podkreślają, że udział we mszy jest dobrowolny i utrzymują, że podstawówka w Łazach jest świecka.

***

