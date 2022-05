Pogoda na dziś - czwartek 19 maja. Czeka nas pierwszy upalny dzień?

Pogoda w czwartkowy poranek może być jeszcze chłodna. Zgodnie z zapowiedziami synoptyków na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich Karpat temperatura przy gruncie miała spaść do nawet -3 stopni Celsjusza. W ciągu dnia będzie jednak znacznie cieplej.

Pogoda na dziś - czwartek 19 maja. Czeka nas pierwszy upał?

W czwartek ciągu dnia temperatura maksymalna w całej Polsce przekroczy 20 stopni Celsjusza. Przed nami bardzo ciepły dzień. Najchłodniej, choć wciąż bardzo ciepło, w Białymstoku, Lublinie, Rzeszowie i Suwałkach, gdzie na termometrach zobaczymy 23 stopnie Celsjusza. O jeden stopień cieplej w Katowicach i Kielcach.

25 stopni C w Łodzi, Olsztynie i Warszawie, natomiast 26 stopni w Krakowie, Opolu i Poznaniu. Z kolei w Bydgoszczy, Koszalinie i Toruniu 27 stopni Celsjusza, 28 stopni w Gdańsku, Wrocławiu i Zielonej Górze, a 29 st. C w Gorzowie Wielkopolskim. Najcieplej ma być w Szczecinie. Według zapowiedzi IMGW tam temperatura może dobić do 30 stopni Celsjusza, byłby to pierwszy w tym roku upalny dzień.

Pogoda na dziś - czwartek 19 maja. Temperatura powietrza w Polsce Fot.: Gazeta.pl

Pogoda na dziś - czwartek 19 maja. Niewiele chmur, brak opadów

W ciągu dnia w czwartek w całej Polsce będzie słonecznie i pogodnie. Na niebie niewiele chmur, nie przewiduje się też opadów. W związku z wyżową i słoneczną pogodą przez większość dnia warunki biometeorologiczne będą korzystne i pozytywnie wpłyną na organizm człowieka. Po południu jednak biomet może zmienić w niekorzystny. Jak wskazują synoptycy IMGW, powodem tego zjawiska może być "istotny spadek wagowej zawartości tlenu w powietrzu atmosferycznym". Spowoduje to m.in. nadmierną senność czy wydłużenie czasu reakcji.

