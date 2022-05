Egzamin ósmoklasisty 2022. Kiedy wypada? Kiedy można spodziewać się wyników?

Tegoroczny egzamin ósmoklasisty odbędzie się w dniach od 24 do 26 maja. Jak co roku, pierwszy egzamin, do którego przystąpią uczniowie, będzie egzaminem z języka polskiego. 25 maja napiszą egzamin z matematyki, a 26 maja z języka obcego nowożytnego.

Egzamin ósmoklasisty 2022. O której rozpoczną się egzaminy?

Ósmoklasiści z całej Polski przystąpią do egzaminów w tym samym czasie. W każdej szkole rozpoczynać będą się one o godzinie 9. Egzamin z języka polskiego potrwa 120 minut, egzamin z matematyki 100 minut, a egzamin z języka obcego nowożytnego - 90 minut. W wyznaczonym czasie uczniowie będą musieli zmierzyć się z zadaniami otwartymi i zamkniętymi.

Uczniowie, którzy nie będą mogli przystąpić do egzaminu w maju, mogą zrobić to w późniejszym terminie. 13 czerwca odbędzie się egzamin z języka polskiego, 14 czerwca rozpocznie się egzamin z matematyki, a 15 czerwca egzamin z języka obcego nowożytnego.

Egzamin ósmoklasisty. Kiedy pojawią się wyniku egzaminu ósmoklasisty?

Wyniki egzaminu ósmoklasisty zostaną przekazane uczniom 1 lipca - niezależnie od tego, czy dany uczeń przystąpił do egzaminu w maju, czy w czerwcu. Zaświadczenia uczniowie otrzymają już tydzień później - 8 lipca. Znajdować się będą na nich dokładne informacje dotyczące wyniku procentowego oraz skali centylowej dla egzaminu z każdego zdawanego przedmiotu.

Egzamin ósmoklasisty 2022. Kiedy się odbędzie? Kiedy wyniki?

Jak podaje Centralna Komisja Egzaminacyjna, w arkuszu egzaminacyjnym z matematyki "nie będzie zadań dotyczących dowodów geometrycznych, a wymagania dotyczące działań na pierwiastkach oraz stereometrii będą sprawdzane w ograniczonym zakresie". Natomiast podczas egzaminu z języka obcego nowożytnego "oczekiwanym poziomem biegłości językowej, w tym w zakresie środków językowych w wypowiedziach pisemnych, będzie poziom A2 (w skali Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego)".

