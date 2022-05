Warszawa. Czy można pić alkohol nad Wisłą? Sprawa nie jest oczywista, bo wciąż toczy się spór

Mieszkańcy, którzy toczą w sądzie spór z władzami miasta, uważają, że zakaz spożywania alkoholu nad Wisłą jest potrzebny. Ich zdaniem osoby pod wpływem alkoholu, które tam przebywają, są hałaśliwe i dochodzi między nimi do kłótni i bójek. A co za tym idzie, często muszą interweniować policja i straż miejska. Rada miasta w 2018 roku podjęła dwie uchwały, które dopuszczały spożywanie alkoholu na bulwarach wiślanych i plaży Poniatówka. Kiedy jednak w 2020 roku wybuchła epidemia koronawirusa, miasto wprowadziło zakaz w obydwu miejscach, ale miał on obowiązywać jedynie w stanie epidemii.

Bulwary wiślane i plaża Poniatówka. Zakaz spożywania alkoholu już nie obowiązuje

16 maja rząd zniósł stan epidemii, a co za tym idzie, wracają przepisy, które pozwalają na spożywanie alkoholu nad Wisłą. - Uchwała o zakazie spożywania alkoholu nad Wisłą dotyczyła tylko stanu epidemii. Ten natomiast został właśnie zniesiony przez rząd - tłumaczyła Onetowi Monika Beuth-Lutyk, rzeczniczka Urzędu m.st. Warszawy.

- W związku z tym wracają przepisy ustalone przez Radę m.st. Warszawy w 2018 r. A te zezwalają na legalne spożywanie napojów alkoholowych na bulwarach wiślanych oraz na plaży Poniatówka - dodała.

Zakaz spożywania alkoholu na warszawskich bulwarach. Uzasadnienie sądu

Spór o alkohol nad Wisłą. Sądowa batalia między mieszkańcami a władzami

Na stałym zakazie picia alkoholu wciąż jednak zależy Warszawskiemu Towarzystwu Wioślarskiemu i zarządcy sąsiadującego budynku The Tides przy Wioślarskiej 8 - spółce Por Develop. - To, co się dzieje na bulwarach, jest patologią. Tłumy młodych ludzi pijących alkohol, narkotyzujących się, hałaśliwych i agresywnych sprawiają, że nie da się tam wypoczywać, uprawiać sportu i rekreacji. Nagminnie zdarzają się tu bijatyki, napaści słowne i fizyczne na przechodniów, niszczenia mienia i aktów wandalizm. Doszło tu nawet do przypadku użycia broni. Chcielibyśmy zadbać o to, by bulwary były dla wszystkich, a nie tylko dla tych, dla których najważniejszą formą spędzania wolnego czasu jest robienie tego w środowisku alkoholowym - mówił Dariusz Gardener, przedstawiciel wspólnoty mieszkaniowej Wioślarska 10, prezes rady nadzorczej spółki The Tides w czerwcu 2020 roku, gdy doszło do zawiązania nieformalnej koalicji.

W lutym 2022 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł, że uchwała Rady Warszawy dopuszczająca picie alkoholu na bulwarach wiślanych jest nieważna. "W rozpoznawanej sprawie brak informacji, by organ gminy przeprowadził analizę wpływu projektowanej uchwały na kształtowanie polityki społecznej gminy w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi" - napisał WSA w uzasadnieniu - podaje Onet.

Władze Warszawy nie zgadzają się z orzeczeniem sądu. Rafał Trzaskowski wniósł nawet skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) z lutego tego roku. W związku z tym wyrok nie jest prawomocny i tym samym obecnie nie obowiązuje. Do rozstrzygnięcia kasacji ważna pozostaje więc uchwała zezwalająca na spożywanie alkoholu nad Wisłą.

Warszawa nie chce zakazu picia alkoholu na bulwarach wiślanych

- Bulwary wiślane to jedno z najbardziej atrakcyjnych miejsc stolicy. Chętnie spędzają tu wolny czas nie tylko warszawiacy i warszawianki, ale także odwiedzających stolicę turyści i turystki. Bulwary są dostępne dla wszystkich, rodzin z dziećmi, młodzieży i dorosłych. Rzeka, zieleń oraz odpowiednia infrastruktura pozwalają odpocząć i się zrelaksować. Uchwała Rady Warszawy wychodziła naprzeciw oczekiwaniom użytkowników bulwarów - informowała wówczas dyrektorka koordynatorka ds. przedsiębiorczości i dialogu społecznego Karolina Zdrodowska.

