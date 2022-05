Duda po spotkaniu z prezydentką Węgier. Mówił o podobieństwie wartości

Prezydent Andrzej Duda powiedział, że wizyta prezydentki Węgier Katalin Novák w Warszawie to znak, że przyjaźń pomiędzy Polską a Węgrami będzie kontynuowana. Jest to pierwsza zagraniczna podróż nowo wybranej na to stanowisko.

