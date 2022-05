Wielkopolskie. Strzelanina w Gorzewie. Napastnik nie żyje, dwóch policjantów rannych

Do strzelaniny doszło we wtorek w Gorzewie (woj. wielkopolskie) podczas próby zatrzymania do kontroli drogowej kierowcy busa. Mężczyzna uciekał przed policją. Ostatecznie mężczyzna zatrzymał pojazd na polnej drodze, wysiadł z auta i zaczął strzelać.

Gorzewo. W strzelaninie zginął napastnik, ranni policjanci

Funkcjonariusze również użyli broni, w wyniku czego napastnik został postrzelony. Mężczyzna nie przeżył.

- Zastrzelony napastnik miał 54 lata. Pochodził z okolic Czarnkowa. W przeszłości notowany za przestępstwa narkotykowe, kryminalne, drogowe - poinformował rzecznik prasowy policji w Poznaniu Andrzej Borowiak.

Jak podaje RMF FM, jeden z policjantów został ranny w nogę, drugi w brzuch. Obaj trafili do szpitala. Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

- W momencie transportu do szpitala obaj funkcjonariusze byli przytomni. Natomiast nie wiemy, dlaczego mężczyzna, który miał się zatrzymać do kontroli, tak się zachował. Dlaczego wyciągnął broń, dlaczego zaczął strzelać do policjantów. To wszystko jest teraz ustalane - powiedziała w rozmowie ze stacją TVN24 Iwona Liszczyńska z poznańskiej policji.

Na miejscu pracuje policja i prokurator.