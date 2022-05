Pogoda. IMGW wydało alerty. Załamanie pogody, burze i przymrozki

We wtorek mieszkańcy województwa dolnośląskiego muszą się przygotować na możliwe burze. Ostrzeżeniem pierwszego stopnia w związku z tym zostały objęte powiaty karkonoski, kamiennogórski, wałbrzyski, kłodzki, ząbkowicki, nyski, prudnicki, głubczycki oraz Jelenia Góra i Wałbrzych. Prognozowane są burze z opadami deszczu 20-30 litrów na metr kwadratowy, lokalnie do 40 l/mkw., bądź z porywami wiatru o prędkości 70-90 kilometrów na godzinę - przekazują synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

W przeważającej części kraju we wtorek mogą wystąpić przymrozki. Ostrzeżenia synoptyczne dotyczą województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego, lubelskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, małopolskiego oraz śląskiego. Synoptycy informują, że spadki temperatury powietrza wyniosą do zera stopni Celsjusza lub spadek temperatury przy samym gruncie do -1 st. C - podają synoptycy IMGW.

Takie same przewidywania dotyczą środy. Ostrzeżenia meteorologiczne przed możliwymi przymrozkami będą dotyczyć województwa podlaskiego oraz zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego.

W czwartek 19 maja nie powinny się pojawiać niebezpieczne zjawiska pogodowe, jednak w piątek intensywne burze będą przechodzić przez województwa: kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, mazowieckie i lubelskie.

Alerty IMGW. Co oznaczają ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia?

Ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia wydane przez IMGW oznacza, że przewidywane są warunki atmosferyczne, które sprzyjają wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk. Mogą one powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia, dlatego są wydawane ostrzeżenia. W przypadku takich informacji zalecana jest wyjątkowa ostrożność, śledzenie komunikatów synoptycznych oraz obserwowanie sytuacji pogodowej. Wydawane prognozy zagrożeń mają natomiast za zadanie wczesne informowanie o możliwości wystąpienia groźnego zjawiska atmosferycznego.