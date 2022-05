Muzeum Auschwitz. W dziecięcym bucie znaleziono dane. Należały do dziewczynki z Czech

- Opieka nad historycznymi przedmiotami należącymi do ofiar obozu to ciągłe zwiększanie bezpieczeństwa warunków ich przechowywania. Podczas umieszczania tych szczególnych obiektów w specjalnych opakowaniach ochronnych bardzo dokładnie analizujemy i weryfikujemy wszelkie ślady pozostawione przez ich właścicieli - przekazała szefowa Zbiorów Elżbieta Cajzer.

REKLAMA

Zobacz wideo Tak przebiegało powstanie w getcie warszawskim

Muzeum Auschwitz: Bucik należał do Very Vohryzkovej. Dziewczynka zginęła w obozie

Muzeum przekazało, że wewnątrz jednego z dziecięcych butów znaleziono imię i nazwisko dziecka, do którego należał przedmiot oraz oznaczenie transportu i numer, pod którym zarejestrowano na liście transportowej jej nazwisko. - Bucik należał do Very Vohryzkovej, urodzonej w styczniu 1939 r. W maju 1942 r. dziewczynka została osadzona w getcie w Theresienstadt utworzonym przez Niemców w pobliżu Pragi. Do obozu Auschwitz deportowano ją w grudniu 1943 r. razem z matką, Stepanką Vohryzkovą oraz starszym o dwa lata bratem Jirím. Wszyscy zginęli w obozie - powiedziała Hanna Kubik ze Zbiorów.

Przeczytaj więcej informacji z kraju na stronie głównej Gazeta.pl

Do obozu trafił również ojciec dziewczynki - Max Vohryzek, właściciel dużej fabryki dziewiarskiej w Dacicach. W Auschwitz znalazł się w lipcu 1942 roku. W archiwum znajduje się jego fotografia rejestracyjna i dokument potwierdzający zgon.

Andrzej Duda wziął udział w Marszu Żywych

Muzeum Auschwitz: Powiązaliśmy bucik dziewczynki z walizką należącą do jej wujka

- Dzięki prowadzonym równolegle kompleksowym badaniom, polegającym na analizie śladów pozostawionych przez właścicieli waliz należących do osób deportowanych do obozu, powiązaliśmy bucik dziewczynki z walizką należącą do jej wujka - dodała Hanna Kubik. Krewny dziecka - Frantisek Aufrecht urodził się w marcu 1908 r., a w styczniu 1944 r. został osadzony w getcie Theresienstadt. We wrześniu tego samego roku został deportowany do Auschwitz. Mężczyzna zginął w obozie Dachau w kwietniu 1945 roku, na miesiąc przed wyzwoleniem.

Dzień pamięci o ofiarach Holokaustu. Premier: "Polska stoi na straży prawdy"