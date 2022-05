Wojsko rekrutuje ochotników do służby zasadniczej. Już od soboty. Na 32 piknikach wojskowych

Nabór do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej rozpocznie się 21 maja. W jak można zgłosić swoją kandydaturę? W 32 miejscowościach (ich nazwy podajemy niżej) odbędą się pikniki wojskowe ze stoiskami przeznaczonymi do rekrutacji ochotników. Utworzonych zostanie również 70 specjalnych punktów rekrutacyjnych. Chęć uczestnictwa można zgłaszać także poprzez stronę internetową wojska polskiego.

Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa została wprowadzona ustawą o obronie ojczyzny, która weszła w życie 23 kwietnia br.

Nabór do dobrowolnej służby wojskowej. Można przystąpić podczas pikników

Pikniki wojskowe zostaną zorganizowane w dwóch miejscowościach w każdym województwie. Odbędą się tam "prezentacje sprzętu wojskowego, w tym m.in. czołgów Leopard, transporterów Rosomak, moździerzy Rak i wiele, wiele innych. Czas umilą koncerty orkiestr wojskowych. Będzie można poznać wojsko i żołnierzy na licznych stoiskach promocyjnych" - przekazuje Centrum Operacyjne Ministra Obrony Narodowej.

Na każdym pikniku zostaną przedstawione niezbędne informacje związane z ochotniczą służbą wojskową. Osoby zainteresowane dowiedzą się, ile trwa służba, kto może do niej przystąpić, jakie wymogi należy spełnić i przede wszystkim, na czym będzie ona polegać. "Na miejscu można będzie także porozmawiać z fachowcami i wypełnić wniosek o powołanie (dlatego warto pamiętać o zabraniu dowodu osobistego)" - informuje Centrum Operacyjne MON.

Kandydaci, którzy chcą przystąpić do służby, powinni, udając się do stanowisk rekrutacyjnych, zabrać ze sobą kopię dokumentu tożsamości, kopię dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie oraz kopie dodatkowych dokumentów (certyfikaty językowe, świadectwa ukończenia szkół, kursów lub uzyskania specjalizacji zawodowych, zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu, a także posiadane uprawnienia do kierowania pojazdami).

Nabór do dobrowolnej służby wojskowej. W każdym województwie pikniki i punkty rekrutacyjne

Kandydaci mają do wyboru służbę wojskową, terytorialną służbę wojskową, dobrowolną zasadniczą służbę wojskową oraz dodatkowo dwa rodzaje służby w rezerwie: aktywną i pasywną rezerwę. Ochotnik, który wybrał dobrowolną zasadniczą służbę wojskową, musi zaliczyć dwa etapy służby: 28-dniowe szkolenie podstawowe w jednostce wojskowej lub centrum szkolenia, zakończone przysięgą oraz 11-miesięczne szkolenie specjalistyczne w jednostce wojskowej (w tym czasie może, ale nie musi być skoszarowany - będzie miał wybór). Podczas dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej otrzymuje się wynagrodzenie w wysokości pensji żołnierza zawodowego - 4560 zł brutto.

W każdym województwie pikniki wojskowe odbędą się 21 maja w dwóch miejscowościach.

Rozpoczną się o godz. 11 i potrwają do godz. 18.

Woj. dolnośląskie:

Złotoryja - Rynek,

Oleśnica - pl. Zwycięstwa.

Woj. kujawsko-pomorskie:

Golub-Dobrzyń - Zamek Golubski,

Kruszwica - Rynek.

Woj. lubelskie:

Ryki - park miejski, ul. Warszawska 11,

Kraśnik - plac przy Centrum Kultury i Promocji.

Woj. lubuskie:

Kostrzyn nad Odrą - pl. Wojska Polskiego,

Lubsko - ul. Słowackiego 30 (Zalew Karaś).

Woj. łódzkie:

Brzeziny - Muzeum Regionalne w Brzezinach,

Wieluń - pl. Kazimierza Wielkiego.

Woj. małopolskie:

Olkusz - Rynek,

Skawina - Błonia Skawińskie (obok Rynku).

Woj. mazowieckie:

Kozienice - Ośrodek Rekreacji i Turystyki Kozienickiego Centrum Rekreacji i Sportu, ul. Boh. Studzianek 30,

Ostrów Mazowiecka - ul. Trębickiego 10.

Woj. opolskie:

Brzeg - pl. Zamkowy,

Nysa - ul. Sudecka 23.

Woj. podkarpackie:

Lubaczów - Rynek,

Leżajsk - ul. Mickiewicza 65.

Woj. podlaskie:

Siemiatycze - stadion miejski ul. Nadrzeczna 29,

Tykocin - pl. Stefana Czarneckiego.

Woj. pomorskie:

Malbork - pl. Jagiellończyka,

Lębork - pl. Pokoju.

Woj. śląskie:

Czeladź - Park im. Tadeusza Kościuszki,

Racibórz - Zamek Piastowski.

Woj. świętokrzyskie:

Starachowice - Rynek,

Sandomierz - Bulwar im. Marszałka Piłsudskiego.

Woj. warmińsko-mazurskie:

Ełk - przy Galerii Brama Mazur,

Nidzica - Jeziorko Miejskie, al Wojska Polskiego.

Woj. wielkopolskie:

Środa Wielkopolska - Stary Rynek,

Ostrów Wielkopolski - Piaski-Szczygliczka, ul. Plażowa.

Woj. zachodniopomorskie:

Stargard - Rynek Staromiejski,

Wałcz - ul. Chłodna, teren MOSiR.

