Pogoda na dziś - wtorek 17 maja. Na południu możliwe burze i deszcz

Pogoda we wtorkowy poranek na północnym wschodzie zapowiada się chłodno. Przy gruncie temperatura miejscami może spaść do -2 stopni Celsjusza. W ciągu dnia powinno być pogodnie, choć na zachodzie i południu pojawi się więcej chmur - zapowiadają synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Pogoda na dziś - wtorek 17 maja. Temperatura powietrza do 24 stopni Celsjusza

We wtorek 17 maja maksymalna temperatura powietrza w Polsce będzie wahała się od 12 do 24 stopni Celsjusza - najchłodniej będzie w Suwałkach, a najcieplej na południu. 14 stopni na termometrach zobaczą mieszkańcy Białegostoku i Gdańska, 15 st. C - Olsztyna, a 17 st. C - Zielonej Góry. 19 stopni w Lublinie i Toruniu.

Z kolei 20 stopni C w Bydgoszczy, Kielcach, Koszalinie, Łodzi, Warszawie i Wrocławiu. 21 st. C w Gorzowie Wielkopolskim, Katowicach, Opolu, Poznaniu i Rzeszowie. Najcieplej (22 stopnie) w Szczecinie oraz Krakowie (24 stopnie Celsjusza).

Pogoda na dziś - wtorek 17 maja. Temperatura powietrza Fot.: Gazeta.pl

Pogoda na dziś - wtorek 17 maja. Na południu możliwe burze, a w nocy przymrozki

We wtorek na przeważającym obszarze kraju zapowiada się pogodna aura. Na południu jednak w ciągu dnia zacznie się chmurzyć, a po południu miejscami możliwe będą burze i intensywny deszcz. Noc z wtorku na środę znów będzie chłodna. Przymrozki mają wystąpić w całym kraju, temperatura spadnie do -4 stopni Celsjusza.

Na południu i południowym wschodzie warunki biometeorologiczne będą przeważnie obojętne, a w ciągu dnia przejściowo pogorszą się do niekorzystnych. W pozostałych regionach głównie korzystne warunki, na północy i wschodzie przejściowo pogorszą się do niekorzystnych, a wieczorem ponownie zmienią się w korzystne - wynika z prognoz biometeo.imgw.pl.

