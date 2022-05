Bydgoszcz. Policja poszukuje ofiar kolizji. Oszuści celowo doprowadzają do wypadku

Mundurowi z wydziału dw. z PG KWP w Bydgoszczy poszukają kierowców, którzy uczestniczyli w kolizjach drogowych, sprowokowanych przez oszustów. Jeśli opisany sposób postępowania innego kierowcy, dotyczy twojego wypadku drogowego, to niezwłocznie skontaktuj się z bydgoskimi policjantami.



Bydgoszcz. Oszuści specjalnie doprowadzają do kolizji

Wyjątkowo niebezpieczny i bulwersujący jest sposób, w jaki oszuści próbują wyłudzić pieniądze od innych użytkowników drogi. Podejrzani kierowcy celowo doprowadzają do kolizji drogowych. Najczęściej ich działanie polega na tym, że w porach wieczornych poruszają się drogami dwupasmowymi w poszukiwaniu potencjalnej ofiary.

Sprawcy wypadków zajmowali pozycje w tzw. martwym punkcie (martwym polu widzenia kierowcy), po czym czekali na zmianę pasa przez kierującego za którym jechali. Następnie gwałtownie przyśpieszali, by ustawić pojazd w taki sposób, żeby kierowca podczas zmiany pasa ruchu, nie widział ich w lusterku, zjechał na zamierzony pas i doprowadził do stłuczki. Podczas wykonywania tego manewru, kierujący wyłączali często światła, aby być niewidocznym na drodze.

Po zatrzymaniu na poboczu pokazywali zapis ze swojej kamerki, wzbudzając tym samym przekonanie, że to ofiara wypadku jest winna. Następnie proponowali "pójście na rękę" oraz dojście do porozumienia między sobą, bez wzywania policji. Wielu kierowców zgadza się to, aby nie utracić zniżek ubezpieczeniowych oraz mandatu. Kierowcy przekazywali określoną kwotę, która miała pokryć koszty naprawy.

Najczęściej oszuści wymagają wypłaty gotówki w pobliskim bankomacie poprzez kod BLIK oraz poprzez przelew na swoje konto. Okazuje się, że tym sposobem sprawcy kolizji wyłudzali nawet kilkanaście tysięcy złotych jednego wieczoru.

Bydgoszcz. Policja apeluje, aby zgłaszać podobne zdarzenia

Bydgoska policja apeluje, aby osoby, które brały udział w takiej stłuczce, zgłosiły się pod adresem e-mail pg@bg.policja.gov.pl lub telefonicznie pod numerem +48 510 242 879 w godz. 7.30-15.30. Dotyczy to przede wszystkim wypadków na terenie Bydgoszczy, Torunia, Poznania, Warszawy, Gdańska, Łodzi, a także okolicznych miast.

Policja przypomina, że spowodowanie kolizji drogowej lub zwykłej stłuczki, nie wymaga udziału Policji. Wystarczy porozumienie pomiędzy uczestnikami kolizji.

