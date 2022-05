Wodzisław Śląski. Tragiczny początek sezonu. 37-latek utonął na kąpielisku Balaton

Do utonięć najczęściej dochodzi w jeziorach, na drugim miejscu są rzeki, a na trzecim pozostałe akweny w tym morze - informuje śląska policja. "Głównymi przyczynami utonięć są: kąpiel w miejscu niestrzeżonym, kąpiel w miejscu zabronionym i po prostu zupełne lekceważenie zagrożeń podczas wypoczynku nad wodą, przecenianie swoich możliwości oraz alkohol" - czytamy w komunikacie.

Mężczyzna utonął na kąpielisku Balaton w Wodzisławiu Śląskim

Do tragicznego zdarzenia doszło w niedzielę przed godziną 11 na terenie Ośrodka Rekreacyjnego Balaton w Wodzisławiu Śląskim w województwie śląskim. Utonął tam 37-latek. Kiedy strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śląskim dotarli na miejsce, mężczyzna znajdował się pod wodą.

- Strażacy przy pomocy jednostek pływających próbowali namierzyć i przeczesać to miejsce, w którym doszło do utonięcia i przy pomocy takich podbieraków udało się ustalić, gdzie ten mężczyzna jest - przekazał w rozmowie z Radiem 90 Jacek Filas, oficer prasowy wodzisławskiej straży pożarnej. Jak dodał "za pomocą podbieraków ciało został podniesione do góry na powierzchnię wody i przekazane zespołowi ratownictwa medycznego". Niestety 37-letniego mężczyzny nie udało się uratować.

Jak zachować bezpieczeństwo nad wodą?

Poniżej znajdują się zasady, których powinniśmy przestrzegać, aby nie stwarzać zagrożenia dla naszego zdrowia i życia przy akwenach:

Dzieci bawiące się przy lub w wodzie powinny być cały czas pod opieka rodziców. Kiedy korzystamy z pojazdów wodnych musimy pamiętać o założeniu kapoków. Należy kąpać się wyłącznie w wyznaczonych miejscach, gdzie znajduje się ratownik. Nie można skakać do wody, kiedy jesteśmy rozgrzani. Musimy stopniowo przyzwyczaić ciało do chłodniejszej temperatury. Nie należy wchodzić do wody po spożyciu alkoholu.

